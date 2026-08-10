Aktivní chlór RM 852, 20l
Bojuje proti procesu rozkladu, nepříjemným zápachům a tvorbě slizu v okruhu mycí vody. Zabraňuje opětovné kontaminaci upravené pitné vody. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|25,3
Vlastnosti
- Spolehlivě deaktivuje bakterie způsobující zápach oxidací aktivním chlórem, čímž zabrání nepříjemnému zápachu v okruhu mycí vody
- Vysoce účinné oxidační činidlo na bázi aktivního chloru
- Spolehlivě deaktivuje bakterie způsobující zápach, čímž zabrání nepříjemnému zápachu
- Žádný biocidní přípravek do 528/2012 / EC
- Zamezuje procesu hniloby
- Rychle účinný
- Nezatěžuje odpadní vody
- Vysoce ekonomické řešení
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- Mycí linka na vozidla
- recyklace vody