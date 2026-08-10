Aktivní chlór RM 852, 20l

Bojuje proti procesu rozkladu, nepříjemným zápachům a tvorbě slizu v okruhu mycí vody. Zabraňuje opětovné kontaminaci upravené pitné vody. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 25,3
Vlastnosti
  • Spolehlivě deaktivuje bakterie způsobující zápach oxidací aktivním chlórem, čímž zabrání nepříjemnému zápachu v okruhu mycí vody
  • Vysoce účinné oxidační činidlo na bázi aktivního chloru
  • Spolehlivě deaktivuje bakterie způsobující zápach, čímž zabrání nepříjemnému zápachu
  • Žádný biocidní přípravek do 528/2012 / EC
  • Zamezuje procesu hniloby
  • Rychle účinný
  • Nezatěžuje odpadní vody
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Aktivní chlór RM 852, 20l
Aktivní chlór RM 852, 20l
Aktivní chlór RM 852, 20l
Aktivní chlór RM 852, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
  • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • Mycí linka na vozidla
  • recyklace vody
Příslušenství