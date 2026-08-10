Flokulační pomocný prostředek RM 847, 1l

K efektivní úpravě silně znečištěné mycí vody z mytí povrchů motorových vozů a motoru. Tvoří velké a filtrovatelné vločky.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 2
Hodnota pH 4
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 249 x 166 x 238
Vlastnosti
  • Účinný reakční štěpící prostředek na bázi polymerů pro štěpicí zařízení emulzí (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • Vhodný pro opětovné využití mycí vody pro vysokotlaké čističe
  • Cca 75 % aktivních substancí mytí zůstává v recyklované vodě. To umožňuje nižší dávkování čisticích prostředků.
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Speciálně koncipovaný pro zařízení Kärcher
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Flokulační pomocný prostředek RM 847, 1l
Flokulační pomocný prostředek RM 847, 1l
Flokulační pomocný prostředek RM 847, 1l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P391 Uniklý produkt seberte.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • recyklace vody
Příslušenství