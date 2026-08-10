Flokulační pomocný prostředek RM 847, 1l
K efektivní úpravě silně znečištěné mycí vody z mytí povrchů motorových vozů a motoru. Tvoří velké a filtrovatelné vločky.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|2
|Hodnota pH
|4
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|249 x 166 x 238
Vlastnosti
- Účinný reakční štěpící prostředek na bázi polymerů pro štěpicí zařízení emulzí (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Vhodný pro opětovné využití mycí vody pro vysokotlaké čističe
- Cca 75 % aktivních substancí mytí zůstává v recyklované vodě. To umožňuje nižší dávkování čisticích prostředků.
- Vysoce ekonomické řešení
- Speciálně koncipovaný pro zařízení Kärcher
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P391 Uniklý produkt seberte.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- recyklace vody