Štěpící prostředek RM 846, prášek, 20kg

Reakčí separační prostředek pro úpravu mycí vody zatížené minerálními oleji. Vytvoří se velké a stabiní vločky, které lze snadno odfiltrovat.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (kg) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 8,7
Hmotnost (kg) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 20,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 750 x 450 x 120
Vlastnosti
  • Vysoce účinný štěpící prostředek pro zařízení na štěpení emulzí (ASA 600, HDR 777)
  • Speciálně vhodný k úpravě recyklované vody a odpadních vod silně znečištěných minerálními oleji (uhlovodíky do 100 mg/l)
  • Docílí čistou a kvalitní recyklovanou vodu
  • Mimořádně rychlá tvorba vloček, lze snadno filtrovat
  • Jsou splněny zákonné požadavky na kvalitu odpadních vod
  • Cca 50 % aktivních substancí mytí zůstává v recyklované vodě. To umožňuje nižší dávkování čisticích prostředků.
  • Ve formě prášku
  • Speciálně koncipovaný pro zařízení Kärcher
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Štěpící prostředek RM 846, prášek, 20kg
Štěpící prostředek RM 846, prášek, 20kg
Štěpící prostředek RM 846, prášek, 20kg
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Oblasti použití
  • recyklace vody