Štěpící prostředek RM 846, prášek, 20kg
Reakčí separační prostředek pro úpravu mycí vody zatížené minerálními oleji. Vytvoří se velké a stabiní vločky, které lze snadno odfiltrovat.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (kg)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|8,7
|Hmotnost (kg)
|20
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|20,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|750 x 450 x 120
Vlastnosti
- Vysoce účinný štěpící prostředek pro zařízení na štěpení emulzí (ASA 600, HDR 777)
- Speciálně vhodný k úpravě recyklované vody a odpadních vod silně znečištěných minerálními oleji (uhlovodíky do 100 mg/l)
- Docílí čistou a kvalitní recyklovanou vodu
- Mimořádně rychlá tvorba vloček, lze snadno filtrovat
- Jsou splněny zákonné požadavky na kvalitu odpadních vod
- Cca 50 % aktivních substancí mytí zůstává v recyklované vodě. To umožňuje nižší dávkování čisticích prostředků.
- Ve formě prášku
- Speciálně koncipovaný pro zařízení Kärcher
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Oblasti použití
- recyklace vody