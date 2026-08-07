Aktivní čistič PressurePro, prášek RM 80, 20kg

Vysoce koncentrovaný, sypký a ve vodě rozpustný prášek se svěží vůní. Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a emisí, čistí v každém teplotním rozsahu, šetrný vůči materiálu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (kg) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 10,9
Hmotnost (kg) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 20,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 750 x 450 x 120
Vlastnosti
  • Velmi vydatný práškový čisticí prostředek pro vysokotlaké mytí vozidel
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Šetrný k materiálům
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Aktivní čistič PressurePro, prášek RM 80, 20kg
Aktivní čistič PressurePro, prášek RM 80, 20kg
Aktivní čistič PressurePro, prášek RM 80, 20kg
Aktivní čistič PressurePro, prášek RM 80, 20kg
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • transport a stroje
  • osobní automobily
  • mytí užitkových vozů
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky