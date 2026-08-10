Čistič disků kol alkalický CP 901, 20l

Čistič ráfků šetrně a účinně odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty, jako brzdový prach, opotřebení pneumatik nebo zimní usazeniny solí.

Vysoce efektivní a viditelné: Kromě mimořádně dobrého čisticího výkonu přesvědčí alkalický čistič disků CP 901 od společnosti Kärcher svým chytrým žlutým zbarvením, které zajišťuje nejlepší viditelnost při aplikaci a umožňuje tak optimální distribuci na discích z lehkých slitin a oceli. Běžná znečištění, jako je připálený brzdový prach, opotřebení pneumatik, zimní sůl nebo vodní kámen, jsou tak dokonale zachycena a odstraněna stejně rychle jako účinně. CP 901 je vhodný pro mytí vozidel na samoobslužných mycích stanicích i pro stříkací jednotky a je z 90 % biologicky odbouratelný - obsažené povrchově aktivní látky jsou v souladu s EHS 648/2004. Čistič ráfků chránící materiál nenapadá nelakované betonové podlahy ani ocelové podběhy kol a nabízí vysokou výtěžnost s čisticím výkonem přibližně 400 disků na litr.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,9
Vlastnosti
  • Vysoce účinný čistič disků
  • Odstraňuje spolehlivě prach z brzd, oděr pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté skvrny
  • Šetrný k materiálům
  • Nenapadá betonové podlahy bez povrchové úpravy a ocelové silniční zátarasy.
  • Rychle účinný
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Více než z 90 % biologicky odbouratelný
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • V souladu s VDA
Čistič disků kol alkalický CP 901, 20l
Čistič disků kol alkalický CP 901, 20l
Čistič disků kol alkalický CP 901, 20l
Čistič disků kol alkalický CP 901, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
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Oblasti použití
  • čištění disků
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