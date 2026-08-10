Čistič disků kol alkalický CP 901, 20l
Čistič ráfků šetrně a účinně odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty, jako brzdový prach, opotřebení pneumatik nebo zimní usazeniny solí.
Vysoce efektivní a viditelné: Kromě mimořádně dobrého čisticího výkonu přesvědčí alkalický čistič disků CP 901 od společnosti Kärcher svým chytrým žlutým zbarvením, které zajišťuje nejlepší viditelnost při aplikaci a umožňuje tak optimální distribuci na discích z lehkých slitin a oceli. Běžná znečištění, jako je připálený brzdový prach, opotřebení pneumatik, zimní sůl nebo vodní kámen, jsou tak dokonale zachycena a odstraněna stejně rychle jako účinně. CP 901 je vhodný pro mytí vozidel na samoobslužných mycích stanicích i pro stříkací jednotky a je z 90 % biologicky odbouratelný - obsažené povrchově aktivní látky jsou v souladu s EHS 648/2004. Čistič ráfků chránící materiál nenapadá nelakované betonové podlahy ani ocelové podběhy kol a nabízí vysokou výtěžnost s čisticím výkonem přibližně 400 disků na litr.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,9
Vlastnosti
- Vysoce účinný čistič disků
- Odstraňuje spolehlivě prach z brzd, oděr pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté skvrny
- Šetrný k materiálům
- Nenapadá betonové podlahy bez povrchové úpravy a ocelové silniční zátarasy.
- Rychle účinný
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Více než z 90 % biologicky odbouratelný
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- V souladu s VDA
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- čištění disků