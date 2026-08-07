Čistič disků kol RM 802, 20l
Silná čistící pěna pro hliníkové a ocelové disky. Vysoce efektivní na silně ulpívající nečistoty a zároveň šetrná k povrchu a okolnímu prostředí.
Vysoce koncentrovaný alkalický čistič ráfků VehiclePro Klear!Rim pěna na disky 802, vyvinutý pro použití v mycích systémech vozidel, jako je CW 5 Klean!Star iQ, a samoobslužných mycích stanicích, je vysoce účinný při odstraňování odolných nečistot z ráfků automobilů vyrobených z lehkých slitin nebo oceli. Čistič z řady Klear!Line od společnosti Kärcher má také vysoce pěnivé vlastnosti - prodloužená doba kontaktu ideálně podporuje odstraňování brzdového prachu, opotřebení pneumatik, vodního kamene a zbytků silniční soli, a to i při bezkontaktním čištění. Je obzvláště šetrný k materiálu a nenapadá samotné ráfky ani nelakované betonové podlahy nebo ocelové podběhy kol. Čisticí pěna navíc zaujme výtěžností až 500 vozidel na litr a je z více než 90 % biologicky odbouratelná - povrchově aktivní látky v souladu s EHS 648/2004.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,8
Vlastnosti
- Vysoce účinný čistič disků
- Odstraňuje spolehlivě prach z brzd, oděr pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté skvrny
- Šetrný k materiálům
- Nenapadá betonové podlahy bez povrchové úpravy a ocelové silniční zátarasy.
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Více než z 90 % biologicky odbouratelný
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Vysoce koncentrovaný
- V souladu s VDA
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
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Oblasti použití
- čištění disků