Čistič disků kol RM 802, 20l

Silná čistící pěna pro hliníkové a ocelové disky. Vysoce efektivní na silně ulpívající nečistoty a zároveň šetrná k povrchu a okolnímu prostředí.

Vysoce koncentrovaný alkalický čistič ráfků VehiclePro Klear!Rim pěna na disky 802, vyvinutý pro použití v mycích systémech vozidel, jako je CW 5 Klean!Star iQ, a samoobslužných mycích stanicích, je vysoce účinný při odstraňování odolných nečistot z ráfků automobilů vyrobených z lehkých slitin nebo oceli. Čistič z řady Klear!Line od společnosti Kärcher má také vysoce pěnivé vlastnosti - prodloužená doba kontaktu ideálně podporuje odstraňování brzdového prachu, opotřebení pneumatik, vodního kamene a zbytků silniční soli, a to i při bezkontaktním čištění. Je obzvláště šetrný k materiálu a nenapadá samotné ráfky ani nelakované betonové podlahy nebo ocelové podběhy kol. Čisticí pěna navíc zaujme výtěžností až 500 vozidel na litr a je z více než 90 % biologicky odbouratelná - povrchově aktivní látky v souladu s EHS 648/2004.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,8
Vlastnosti
  • Vysoce účinný čistič disků
  • Odstraňuje spolehlivě prach z brzd, oděr pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté skvrny
  • Šetrný k materiálům
  • Nenapadá betonové podlahy bez povrchové úpravy a ocelové silniční zátarasy.
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Více než z 90 % biologicky odbouratelný
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Vysoce koncentrovaný
  • V souladu s VDA
Čistič disků kol RM 802, 20l
Čistič disků kol RM 802, 20l
Čistič disků kol RM 802, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Videa

Oblasti použití
  • čištění disků
Příslušenství