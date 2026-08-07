Čistič vozidel RM 803, 20l
Předstříkající čisticí prostředek s certifikací Nordic Swan je šetrný k životnímu prostřední. Urychluje změkčení a odstranění nečistot, jako jsou oleje, tuky a zbytky hmyzu.
Náš VehiclePro RM 803 eco!perform je certifikován podle Nordic Swan Ecolabel, což dokazuje, že maximální čisticí síla a ekologická kompatibilita mohou jít ruku v ruce. Je to proto, že povrchově aktivní látky, které obsahuje, jsou biologicky odbouratelné podle definice v EEC 648/2004 a rychle oddělují olej a vodu v odlučovači oleje. Účinný přednástřik pro předmytí osobních a užitkových vozidel pomáhá výrazně zlepšit výsledky čištění následných čisticích kroků tím, že rozšiřuje a spolehlivě uvolňuje nečistoty způsobené mastnotou, olejem, emisemi a hmyzem. VehiclePro RM 803 eco!perform je vhodný pro použití v mycích linkách vozidel a je velmi ekonomický.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|11
|Hmotnost (kg)
|21
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|21,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 237 x 430
Vlastnosti
- Účinný prostředek pro předběžný nástřik pro předmytí osobních a užitkových vozů
- Nabobtná tukové a olejové nečistoty, emise a insekty a tyto spolehlivě rozpustí
- Výsledek čištění následujících kroků se tak výrazně zlepší
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Rychle účinný
- Šetrný k materiálům
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
- P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/ v obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
Oblasti použití
- odstranění konzervační prostředků z vozidel
- Čištění vozidla
- mytí vozidel a motorů
- osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky