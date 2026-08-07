Čistič vozidel RM 803, 20l

Předstříkající čisticí prostředek s certifikací Nordic Swan je šetrný k životnímu prostřední. Urychluje změkčení a odstranění nečistot, jako jsou oleje, tuky a zbytky hmyzu.

Náš VehiclePro RM 803 eco!perform je certifikován podle Nordic Swan Ecolabel, což dokazuje, že maximální čisticí síla a ekologická kompatibilita mohou jít ruku v ruce. Je to proto, že povrchově aktivní látky, které obsahuje, jsou biologicky odbouratelné podle definice v EEC 648/2004 a rychle oddělují olej a vodu v odlučovači oleje. Účinný přednástřik pro předmytí osobních a užitkových vozidel pomáhá výrazně zlepšit výsledky čištění následných čisticích kroků tím, že rozšiřuje a spolehlivě uvolňuje nečistoty způsobené mastnotou, olejem, emisemi a hmyzem. VehiclePro RM 803 eco!perform je vhodný pro použití v mycích linkách vozidel a je velmi ekonomický.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 11
Hmotnost (kg) 21
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Účinný prostředek pro předběžný nástřik pro předmytí osobních a užitkových vozů
  • Nabobtná tukové a olejové nečistoty, emise a insekty a tyto spolehlivě rozpustí
  • Výsledek čištění následujících kroků se tak výrazně zlepší
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Rychle účinný
  • Šetrný k materiálům
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Čistič vozidel RM 803, 20l
Čistič vozidel RM 803, 20l
Čistič vozidel RM 803, 20l
Čistič vozidel RM 803, 20l
Čistič vozidel RM 803, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
  • P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/ v obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • odstranění konzervační prostředků z vozidel
  • Čištění vozidla
  • mytí vozidel a motorů
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky