Čistič vozidel RM 805, 20l

Čisticí prostředek na auta pro předstříkání pro mycí linky – pro užitková vozidla. Efektivně podporuje odstranění i nečistot, jako mazivo, saze, olej, dehet, hmyz a zašedlý povlak. Bez NTA.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost (kg) 21,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 420
Vlastnosti
  • Účinný prostředek pro předběžný nástřik pro předmytí užitkových vozů
  • Nabobtná tukové a olejové nečistoty, emise a insekty a tyto spolehlivě rozpustí
  • Výsledek čištění následujících kroků se tak výrazně zlepší
  • Ideálně vhodný pro čištění plachet nákladních vozů
  • Velmi dobře čistí speciálně se studenou vodou
  • Rychle účinný
  • Šetrný k materiálům
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Čistič vozidel RM 805, 20l
Čistič vozidel RM 805, 20l
Čistič vozidel RM 805, 20l
Čistič vozidel RM 805, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
  • mytí vozidel a motorů
  • Mycí linka na vozidla
  • mytí užitkových vozů
  • čištění plachet
  • osobní automobily
Příslušenství