Extrémně úsporný vysokotlaký čistič CP 935 se svěží vůní jablka pro důkladné čištění automobilů a kol na samoobslužných mycích stanicích. Silný čisticí koncentrát je zvláště účinný a rozpouští i ty nejodolnější zbytky oleje, mastnoty, mízy stromů, bahna a hmyzu. Zároveň se může pochlubit působivými vlastnostmi šetrnými k životnímu prostředí: povrchově aktivní látky obsažené v CP 935 jsou podle OECD biologicky odbouratelné a v odlučovači oleje velmi rychle odděluje olej a vodu, takže je pro tento účel ideální. S až 50 mytími aut na litr je vysokotlaký mycí prostředek od Kärcher také velmi hospodárný.