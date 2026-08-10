Čistící prostředek na auto CP 935 ASF, 20l

Velmi účinný čisticí koncentrát s jablečnou vůní pro mytí vozů. Odstraní i ty nejsilnější nečistoty jako prach, olej, tuky pro mazání, zbytky hmyzu, pryskyřici ze stromů a hlínu.

Extrémně úsporný vysokotlaký čistič CP 935 se svěží vůní jablka pro důkladné čištění automobilů a kol na samoobslužných mycích stanicích. Silný čisticí koncentrát je zvláště účinný a rozpouští i ty nejodolnější zbytky oleje, mastnoty, mízy stromů, bahna a hmyzu. Zároveň se může pochlubit působivými vlastnostmi šetrnými k životnímu prostředí: povrchově aktivní látky obsažené v CP 935 jsou podle OECD biologicky odbouratelné a v odlučovači oleje velmi rychle odděluje olej a vodu, takže je pro tento účel ideální. S až 50 mytími aut na litr je vysokotlaký mycí prostředek od Kärcher také velmi hospodárný.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 12
Hmotnost (kg) 20,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 430
Vlastnosti
  • Vysoce účinný vysokotlaký čisticí prostředek pro mytí vozidel
  • Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, mazacího tuku, pryskyřice, jílu a hmyzu
  • Rychle účinný
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Čistící prostředek na auto CP 935 ASF, 20l
Čistící prostředek na auto CP 935 ASF, 20l
Čistící prostředek na auto CP 935 ASF, 20l
Čistící prostředek na auto CP 935 ASF, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • osobní automobily
  • mytí užitkových vozů
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
Příslušenství