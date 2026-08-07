Horký vosk na auto RM 820, 20l

Tento tekutý termovosk vytváří konzervační vrstvu odolnou vůči vlivům počasí, která chrání vozy před korozí.

Účinně chrání před korozí a zároveň zajišťuje zrcadlově lesklý povrch vozidla: VehiclePro horký vosk RM 820 Classic od společnosti Kärcher pro použití s vysokotlakými čističi na samoobslužných mycích stanicích a v mycích systémech vozidel. Ať už se jedná o osobní, užitková vozidla nebo jízdní kola, v tvrdé nebo měkké vodě - ošetřující vosk vytváří konzervační vrstvu odolnou vůči povětrnostním vlivům, která bezpečně chrání lak až po dobu jednoho měsíce. Vosk se navíc může pochlubit působivými vlastnostmi šetrnými k životnímu prostředí, protože povrchově aktivní látky, které obsahuje, jsou biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004, je v souladu s VDA a s ošetřením až 120 vozů na litr je jeho použití velmi hospodárné.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 4
Hmotnost (kg) 19,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 250 x 420
Vlastnosti
  • Účinný horký vosk pro používání v mycích linkách a samoobslužných centrech
  • Chrání účinně až 1 měsíc
  • Působí účinně při každé tvrdosti vody
  • Vytváří zrcadlový vysoký lesk
  • V souladu s VDA
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Horký vosk na auto RM 820, 20l
Horký vosk na auto RM 820, 20l
Horký vosk na auto RM 820, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • osobní automobily
  • mytí užitkových vozů
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
Příslušenství