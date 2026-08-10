Intenzivní čistič vozidel CP 930 ASF, 20l

Aktivní předstříkající čisticí prostředek pomáhá bez námahy odstraňovat i ty nejodolnější skvrny od mastnoty a oleje. Usnadňuje i odstranění zbytku hmyzů.

Intenzivní odstraňovač nečistot CP 930 je ideálním řešením pro předmytí pro samoobslužné mycí stanice, ale stejně tak je vhodný pro předmytí osobních a užitkových vozidel v mycích linkách. Výkonný přednástřikový prostředek je účinný ve všech teplotních rozsazích, je rychle působící a šetrný k materiálům. Čisticí prostředek z vysoce výkonné řady CP Kärcher rozpíná mastnotu, olej, nečistoty způsobené emisemi a hmyz, což zase spolehlivě uvolňuje tyto usazeniny pro mnohem lepší výsledky čištění v následujících čisticích krocích. S povrchově aktivními látkami, které jsou odbouratelné podle OECD, je předčisticí prostředek šetrný k životnímu prostředí a také rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost (kg) 20,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 410
Vlastnosti
  • Účinný prostředek pro předběžný nástřik pro předmytí osobních a užitkových vozů
  • Nabobtná tukové a olejové nečistoty, emise a insekty a tyto spolehlivě rozpustí
  • Výsledek čištění následujících kroků se tak výrazně zlepší
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Rychle účinný
  • Šetrný k materiálům
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Intenzivní čistič vozidel CP 930 ASF, 20l
Intenzivní čistič vozidel CP 930 ASF, 20l
Intenzivní čistič vozidel CP 930 ASF, 20l
Intenzivní čistič vozidel CP 930 ASF, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
  • osobní automobily
  • mytí užitkových vozů
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
Příslušenství