Pěna na mytí aut RM 838, 20l

Alkalický pěnový čistič RM 838 pro bezdotykové mytí vozidel odstraňuje bez problémů silné olejové a mastné nečistoty, hmyz a silniční prach. Šetrný k laku.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,8
Vlastnosti
  • Účinný pěnový čistič pro bezdotykové mytí vozidel
  • rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku, saze, pryskyřici, hmyz a silniční nečistoty
  • zesílený výkon čištění díky integrovaným mikrokrystalům
  • mimořádně účinný díky objemné a dlouho přilnavé pěně s jemnými póry
  • Dokonale upravený pro použití pracovním nástavcem MultiApp
  • Bezkartáčové čištění zamezuje vzniku mikrorýh
  • Velmi šetrný k laku, ozdobným lištám a hliníkovým ráfkům
  • Vysoce efektivní
  • Velmi krátká doba působení
  • Příjemná, svěží vůně
  • V souladu s VDA
Pěna na mytí aut RM 838, 20l
Pěna na mytí aut RM 838, 20l
Pěna na mytí aut RM 838, 20l
Pěna na mytí aut RM 838, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
  • Z 20 Obsahuje limonen. Může způsobit alergické reakce.

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
  • Čištění vozidla
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství