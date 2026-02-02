Pěna na mytí aut RM 838, 20l
Alkalický pěnový čistič RM 838 pro bezdotykové mytí vozidel odstraňuje bez problémů silné olejové a mastné nečistoty, hmyz a silniční prach. Šetrný k laku.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,8
Vlastnosti
- Účinný pěnový čistič pro bezdotykové mytí vozidel
- rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku, saze, pryskyřici, hmyz a silniční nečistoty
- zesílený výkon čištění díky integrovaným mikrokrystalům
- mimořádně účinný díky objemné a dlouho přilnavé pěně s jemnými póry
- Dokonale upravený pro použití pracovním nástavcem MultiApp
- Bezkartáčové čištění zamezuje vzniku mikrorýh
- Velmi šetrný k laku, ozdobným lištám a hliníkovým ráfkům
- Vysoce efektivní
- Velmi krátká doba působení
- Příjemná, svěží vůně
- V souladu s VDA
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
- Z 20 Obsahuje limonen. Může způsobit alergické reakce.
Videa
Oblasti použití
- osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
- Čištění vozidla
- mytí užitkových vozů