RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l

VehiclePro RM 803 Classic: výkonný, ale šetrný vysokotlaký prostředek k předmývání. K odstranění olejů a tuků i zbytků hmyzu.

Rychle působící a šetrný VehiclePro RM 803 Classic pro použití v mycích linkách a v samoobslužných mycích stanicích. Výkonný předmývací prostředek lze použít pro osobní i užitková vozidla a je účinný v jakémkoli teplotním rozsahu. Napadá totiž mastnotu, olej, hmyz a nečistoty způsobené emisemi tím, že se nečistoty roztahují, což zase uvolňuje nečistoty a výrazně zlepšuje výsledek čištění následných čisticích kroků, bez ohledu na to, jestli je voda tvrdá nebo měkká. Povrchově aktivní látky ve složení jsou biologicky odbouratelné, jak je definováno v EEC 648/2004. RM 803 také rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 12
Hmotnost (kg) 10,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 287 x 150 x 329
Vlastnosti
  • Účinný prostředek pro předběžný nástřik pro předmytí osobních a užitkových vozů
  • Nabobtná tukové a olejové nečistoty, emise a insekty a tyto spolehlivě rozpustí
  • Výsledek čištění následujících kroků se tak výrazně zlepší
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Rychle účinný
  • Šetrný k materiálům
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • odstranění konzervační prostředků z vozidel
  • Čištění vozidla
  • mytí vozidel a motorů
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
Příslušenství