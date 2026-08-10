RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
VehiclePro RM 803 Classic: výkonný, ale šetrný vysokotlaký prostředek k předmývání. K odstranění olejů a tuků i zbytků hmyzu.
Rychle působící a šetrný VehiclePro RM 803 Classic pro použití v mycích linkách a v samoobslužných mycích stanicích. Výkonný předmývací prostředek lze použít pro osobní i užitková vozidla a je účinný v jakémkoli teplotním rozsahu. Napadá totiž mastnotu, olej, hmyz a nečistoty způsobené emisemi tím, že se nečistoty roztahují, což zase uvolňuje nečistoty a výrazně zlepšuje výsledek čištění následných čisticích kroků, bez ohledu na to, jestli je voda tvrdá nebo měkká. Povrchově aktivní látky ve složení jsou biologicky odbouratelné, jak je definováno v EEC 648/2004. RM 803 také rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|12
|Hmotnost (kg)
|10,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|287 x 150 x 329
Vlastnosti
- Účinný prostředek pro předběžný nástřik pro předmytí osobních a užitkových vozů
- Nabobtná tukové a olejové nečistoty, emise a insekty a tyto spolehlivě rozpustí
- Výsledek čištění následujících kroků se tak výrazně zlepší
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Rychle účinný
- Šetrný k materiálům
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
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- HDS 12/18-4 S
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- HDS 13/20-4 S Classic
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- CB 1/23 Eco
- CB 1/23 basic
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- CB 1/28 Eco
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- CB 1/28 comfort
- CB 2/23 exclusive
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- CB Flex/23
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- HDS 6/14 C
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- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
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- TB 36
- TB 42
- TB 46
- TB 50
Oblasti použití
- odstranění konzervační prostředků z vozidel
- Čištění vozidla
- mytí vozidel a motorů
- osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky