RM 895** 20l Klear!Shine, 20l

VehiclePro Klear!Shine RM 895 pro dokonalý povrch a nejvyšší nároky vytváří působivý lesklý efekt a trvalou ochranu před vlivy prostředí. V souladu s normou VDA.

VehiclePro Klear!Shine RM 895 je špičkový vosk s dlouhodobou ochranou od společnosti Kärcher. Tento vosk, vyvinutý pro použití v mycích linkách a extrémně úsporný s až 125 vozidly na litr koncentrátu, splňuje i ty nejvyšší nároky. Vytváří dokonalý povrch s působivým leskem – bez ohledu na to, zda se používá tvrdá nebo měkká voda, a bez zanechání zbytků na oknech vozidla. Vysoce lesklý konzervační prostředek chrání lak až po 8 následných mycích cyklech, zajišťuje dlouhodobý efekt odkapávání na povrchu laku pro vynikající výsledky sušení a samozřejmě splňuje požadavky VDA.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 4
Hmotnost včetně obalu (kg) 20,5
Vlastnosti
  • Vosk pro dlouhodobou konzervaci a vysoký lesk pro mycí linky s programovou opcí „voskování"
  • Vytváří vysoce lesklý povrch
  • Účinně chrání až 8 praní
  • Vynikající výsledek sušení
  • Působí účinně při každé tvrdosti vody
  • Nezanechává na sklech vozidel žádné stopy
  • V souladu s VDA
RM 895** 20l Klear!Shine, 20l
RM 895** 20l Klear!Shine, 20l
RM 895** 20l Klear!Shine, 20l
RM 895** 20l Klear!Shine, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • Auta