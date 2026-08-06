Super perlový vosk RM 824, 20 l, 20l
Sušení, ochrana a péče v jednom. Tento tekutý perleťový vosk rychle rozkládá vodní film a zajišťuje velmi dobré vlastnosti sušení, zvláště pokud se používá tvrdá voda. Vyhovuje VDA.
Náš tekutý vosk VehiclePro Super Perlový Vosk RM 824 Classic je účinný pomocný prostředek pro sušení, který je ideální pro použití v mycích systémech vozidel i ve vysokotlakých čisticích prostředcích. Ošetřující prostředek je obzvláště účinný při použití středně tvrdé až tvrdé vody; způsobuje rychlé rozbití vodního filmu na velké ploše a zajišťuje tak velmi dobrý výsledek sušení. Vosk zvyšuje úroveň lesku laku a je rovněž v souladu s VDA a neobsahuje minerální oleje a minerální uhlovodíky. Obsažené povrchově aktivní látky jsou navíc biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004. Vysoká výtěžnost až 83 automobilů na litr umožňuje velmi hospodárné použití prostředku
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnost (kg)
|19,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|21,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 240 x 440
Vlastnosti
- Efektivní prostředek urychlující sušení pro používání v mycích linkách vozidel a vysokotlakých čističích
- Rychlé, velkoplošné narušení vodního filmu
- Velmi dobrý výsledek sušení
- Působí účinně při středně tvrdé až tvrdé vodě
- Zvyšuje lesk laku
- V souladu s VDA
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
Produkty, které se již nevyrábí
- CB 1/23 Eco
- CB 1/23 basic
- CB 1/23 comfort
- CB 1/25 Eco
- CB 1/25 basic
- CB 1/25 comfort
- CB 1/28 Eco
- CB 1/28 basic
- CB 1/28 comfort
- CB 2/23 exclusive
- CB 2/25 exclusive
- CB 2/28 exclusive
- CB Flex/23
- CB Flex/25
- CB Flex/28
- CB Takt
- CW 1 Klean!Fit
- CW 3 Klean!Star
- CW 5 Klean!Star iQ
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C *EU
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14 CX *EU
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Gas LPG
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/16-4 ST-GAS
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 M V2A *EU-I
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/18-4M
- HDS 9/18-4MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HDS-E 8/16-4M 24 KW
- HDS-E 8/16-4M 36 KW
- HWE 860
- TB 36
- TB 42
- TB 46
- TB 50
Oblasti použití
- osobní automobily
- mytí užitkových vozů