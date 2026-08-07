Super perlový vosk RM 824, 200 l, 200l

Usušit, chránit a ošetřit v jednom pracovním kroku. Tekutý perlový vosk umožňuje rychle a velkoplošně roztrhnout vodní film, což zvláště u tvrdé vody usnadňuje sušení. Konformní s VDA (Verband der Automobilindustrie e. V.).

Náš tekutý vosk VehiclePro Super Perlový Vosk RM 824 Classic je účinný pomocný prostředek pro sušení, který je ideální pro použití v mycích systémech vozidel i ve vysokotlakých čisticích prostředcích. Ošetřující prostředek je obzvláště účinný při použití středně tvrdé až tvrdé vody; způsobuje rychlé rozbití vodního filmu na velké ploše a zajišťuje tak velmi dobrý výsledek sušení. Vosk zvyšuje úroveň lesku laku a je rovněž v souladu s VDA a neobsahuje minerální oleje a minerální uhlovodíky. Obsažené povrchově aktivní látky jsou navíc biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004. Vysoká výtěžnost až 83 automobilů na litr umožňuje velmi hospodárné použití prostředku

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 200
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 4
Hmotnost včetně obalu (kg) 206
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek urychlující sušení pro používání v mycích linkách vozidel a vysokotlakých čističích
  • Rychlé, velkoplošné narušení vodního filmu
  • Velmi dobrý výsledek sušení
  • Působí účinně při středně tvrdé až tvrdé vodě
  • Zvyšuje lesk laku
  • V souladu s VDA
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
Super perlový vosk RM 824, 200 l, 200l
Super perlový vosk RM 824, 200 l, 200l
Super perlový vosk RM 824, 200 l, 200l
Super perlový vosk RM 824, 200 l, 200l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • osobní automobily
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství