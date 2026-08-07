Super perlový vosk RM 824, 200 l, 200l
Usušit, chránit a ošetřit v jednom pracovním kroku. Tekutý perlový vosk umožňuje rychle a velkoplošně roztrhnout vodní film, což zvláště u tvrdé vody usnadňuje sušení. Konformní s VDA (Verband der Automobilindustrie e. V.).
Náš tekutý vosk VehiclePro Super Perlový Vosk RM 824 Classic je účinný pomocný prostředek pro sušení, který je ideální pro použití v mycích systémech vozidel i ve vysokotlakých čisticích prostředcích. Ošetřující prostředek je obzvláště účinný při použití středně tvrdé až tvrdé vody; způsobuje rychlé rozbití vodního filmu na velké ploše a zajišťuje tak velmi dobrý výsledek sušení. Vosk zvyšuje úroveň lesku laku a je rovněž v souladu s VDA a neobsahuje minerální oleje a minerální uhlovodíky. Obsažené povrchově aktivní látky jsou navíc biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004. Vysoká výtěžnost až 83 automobilů na litr umožňuje velmi hospodárné použití prostředku
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|200
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|206
Vlastnosti
- Efektivní prostředek urychlující sušení pro používání v mycích linkách vozidel a vysokotlakých čističích
- Rychlé, velkoplošné narušení vodního filmu
- Velmi dobrý výsledek sušení
- Působí účinně při středně tvrdé až tvrdé vodě
- Zvyšuje lesk laku
- V souladu s VDA
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
Produkty, které se již nevyrábí
- CB 1/23 Eco
- CB 1/23 basic
- CB 1/23 comfort
- CB 1/25 Eco
- CB 1/25 basic
- CB 1/25 comfort
- CB 1/28 Eco
- CB 1/28 basic
- CB 1/28 comfort
- CB 2/23 exclusive
- CB 2/25 exclusive
- CB 2/28 exclusive
- CB Flex/23
- CB Flex/25
- CB Flex/28
- CB Takt
- CW 1 Klean!Fit
- CW 3 Klean!Star
- CW 5 Klean!Star iQ
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C *EU
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14 CX *EU
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Gas LPG
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/16-4 ST-GAS
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 M V2A *EU-I
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/18-4M
- HDS 9/18-4MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HDS-E 8/16-4M 24 KW
- HDS-E 8/16-4M 36 KW
- HWE 860
- TB 36
- TB 42
- TB 46
- TB 50
Oblasti použití
- osobní automobily
- mytí užitkových vozů