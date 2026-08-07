Sušící vosk "tekutá kůže" VehiclePro RM 833, 20l

Sušící vosk "tekutá kůže" VehiclePro RM 833 je podpůrný prostředek usnadňující sušení pro myčky bez sušení s ofukováním . Umožňuje stékání vody po velkých plochách a suší beze skvrn a šmouh. Vhodný i pro vysokotlaké čističe.

Sušící vosk "tekutá kůže" VehiclePro RM 833 je dokonalý pomocný prostředek pro sušení v mycích systémech komerčních vozidel bez fénování. Jeho speciální složení vytváří uzavřený film vody, který stéká ze svislých povrchů bez tvorby kapek a poté zasychá beze šmouh a skvrn - ideální pro mytí vozidel s velkými plochami. Obsažené povrchově aktivní látky jsou samozřejmě biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 12
Hmotnost (kg) 20,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 240 x 390
Vlastnosti
  • Speciální prostředek urychlující sušení pro mycí linky užitkových vozidel bez sušení s ofukováním
  • Osušení vozidel beze skvrn s velkými pohledovými plochami jako minibusy a kolejová vozidla
  • Velkoplošné narušení vodního filmu
  • Vynikající výsledek sušení
  • Výborně čistí
  • Lze ho používat i jako kartáčový šampon v mycích linkách pouze s dávkovacím zařízením
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • V souladu s VDA
Sušící vosk "tekutá kůže" VehiclePro RM 833, 20l
Sušící vosk "tekutá kůže" VehiclePro RM 833, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • mytí užitkových vozů
  • kolejová vozidla
Příslušenství