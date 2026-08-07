Sušící vosk "tekutá kůže" VehiclePro RM 833 je dokonalý pomocný prostředek pro sušení v mycích systémech komerčních vozidel bez fénování. Jeho speciální složení vytváří uzavřený film vody, který stéká ze svislých povrchů bez tvorby kapek a poté zasychá beze šmouh a skvrn - ideální pro mytí vozidel s velkými plochami. Obsažené povrchově aktivní látky jsou samozřejmě biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004.