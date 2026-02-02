VehiclePro Aktivní pěna RM 812 Classic, 20l

Aktivnví autošampon pro kartáčové mytí vytváří obzvláště bohatou pěnu. Složení obsažených látek má ochranný účinek pro povrch vozu a také na kartáče.

Vybrané složky a speciální složení pro šetrné a zároveň intenzivní čištění osobních a užitkových vozidel: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic od společnosti Kärcher. Zvláště intenzivní aktivní pěna, vhodná pro použití na samoobslužných mycích stanicích a v mycích systémech vozidel, spolehlivě a účinně odstraňuje mastnotu, olej a minerální znečištění z povrchů vozidel. RM 812 Classic lze použít také jako kartáčový šampón. Objemná světlá pěna podporuje kluzné vlastnosti kartáčů a tím chrání lak a zároveň výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů. Vysoce účinná aktivní pěna je navíc sladěna s následnými voskovými produkty, a tak zabraňuje tvorbě šmouh, rychle odděluje olej/vodu v odlučovači oleje a je v souladu s VDA.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 9
Hmotnost (kg) 20,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 240 x 390
Vlastnosti
  • Pěnivý kartáčový šampon pro mytí osobních vozidel
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Vytváří objemnou, světlou a atraktivní pěnu
  • Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
  • Výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů
  • Slučitelný s vosky a zabraňuje tak tvorbě šedého závoje na lakovaném povrchu
  • V souladu s VDA
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
VehiclePro Aktivní pěna RM 812 Classic, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P302 + P352b PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
Oblasti použití
  • Čištění vozidla
  • mytí užitkových vozů
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
  • osobní automobily
Příslušenství