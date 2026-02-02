VehiclePro Aktivní pěna RM 812 Classic, 20l
Aktivnví autošampon pro kartáčové mytí vytváří obzvláště bohatou pěnu. Složení obsažených látek má ochranný účinek pro povrch vozu a také na kartáče.
Vybrané složky a speciální složení pro šetrné a zároveň intenzivní čištění osobních a užitkových vozidel: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic od společnosti Kärcher. Zvláště intenzivní aktivní pěna, vhodná pro použití na samoobslužných mycích stanicích a v mycích systémech vozidel, spolehlivě a účinně odstraňuje mastnotu, olej a minerální znečištění z povrchů vozidel. RM 812 Classic lze použít také jako kartáčový šampón. Objemná světlá pěna podporuje kluzné vlastnosti kartáčů a tím chrání lak a zároveň výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů. Vysoce účinná aktivní pěna je navíc sladěna s následnými voskovými produkty, a tak zabraňuje tvorbě šmouh, rychle odděluje olej/vodu v odlučovači oleje a je v souladu s VDA.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|9
|Hmotnost (kg)
|20,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 240 x 390
Vlastnosti
- Pěnivý kartáčový šampon pro mytí osobních vozidel
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Vytváří objemnou, světlou a atraktivní pěnu
- Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
- Výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů
- Slučitelný s vosky a zabraňuje tak tvorbě šedého závoje na lakovaném povrchu
- V souladu s VDA
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P302 + P352b PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
Oblasti použití
- Čištění vozidla
- mytí užitkových vozů
- osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
- osobní automobily