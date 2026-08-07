VehiclePro Čistič disků, alkalický RM 801 Classic, 20l

Alkalický čistič ráfků pro všechny lakované ráfky z lehké slitiny a oceli. Důkladné a šetrné odstranění i těch nejodolnějších nečistot z ráfků, jako například připálený brzdový prach.

Alkalický čistič ráfků VehiclePro, alkalický RM 801 Classic, pro účinné a rychlé odstranění běžných nečistot způsobených brzdovým prachem, opotřebením pneumatik nebo silniční solí, jakož i skvrn od vodního kamene na ráfcích vozidel: alkalický čistič ráfků VehiclePro, alkalický RM 801 Classic. Vysoce účinný čisticí prostředek, který je šetrný k ráfkům, nenapadá nelakované betonové podlahy ani ocelové podběhy kol. RM 801 je vhodný pro použití v mycích systémech vozidel, na samoobslužných mycích stanicích a s postřikovacími jednotkami a je z 90 % biologicky odbouratelný - povrchově aktivní látky, které obsahuje, jsou v souladu s EHS 648/2004. Zavedený standardní čisticí prostředek s čisticím výkonem přibližně 400 ráfků na litr je také velmi hospodárný a účinný.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost (kg) 21,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Vysoce účinný čistič disků
  • Odstraňuje spolehlivě prach z brzd, oděr pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté skvrny
  • Šetrný k materiálům
  • Nenapadá betonové podlahy bez povrchové úpravy a ocelové silniční zátarasy.
  • Rychle účinný
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Více než z 90 % biologicky odbouratelný
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • V souladu s VDA
VehiclePro Čistič disků, alkalický RM 801 Classic, 20l
VehiclePro Čistič disků, alkalický RM 801 Classic, 20l
VehiclePro Čistič disků, alkalický RM 801 Classic, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • čištění disků
Příslušenství