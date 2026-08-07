VehiclePro Čisticí prostředek a čistič dlaždic RM 841, 20l

Tento kyselý čisticí koncentrát pro mycí haly a keramické obklady rychle a účinně odstraňuje vodní kámen, tuk, zbytky mýdla a stopy rzi.

Pro hloubkové čištění a každodenní údržbu dlažebných mycích hal a mycích portálů vysokotlakými čističi nebo postřikovacími jednotkami: VehiclePro Washing Bay and Tile Cleaner RM 841 od společnosti Kärcher. Kyselý čisticí prostředek rychle a účinně odstraňuje odolné usazeniny vodního kamene, oleje, mastnoty a rzi, jakož i zbytky čisticích prostředků a vosku ze všech povrchů odolných vůči kyselinám. Příjemně vonící čisticí prostředek neobsahuje NTA, minerální oleje ani minerální uhlovodíky a povrchově aktivní látky v něm obsažené jsou biologicky odbouratelné v souladu s normou EEC 648/2004. Díky svým vlastnostem rychlého oddělování oleje od vody je RM 841 také snadno oddělitelný.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost (kg) 21,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 240 x 390
Vlastnosti
  • Účinný, kyselý čistič pro mycí haly a portály mycích linek
  • Odstraňuje rychle a efektivně vodní kámen, olej, rez a zbytky čisticích prostředků
  • Odstraňuje spolehlivě silně ulpívající vodní kámen
  • Vhodné pro hloubkové čištění a pravidelnou údržbu
  • Rychle účinný
  • Příjemná, svěží vůně
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
VehiclePro Čisticí prostředek a čistič dlaždic RM 841, 20l
VehiclePro Čisticí prostředek a čistič dlaždic RM 841, 20l
VehiclePro Čisticí prostředek a čistič dlaždic RM 841, 20l
VehiclePro Čisticí prostředek a čistič dlaždic RM 841, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • mycí linky a mycí haly
Příslušenství