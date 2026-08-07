VehiclePro Čisticí prostředek a čistič dlaždic RM 841, 20l
Tento kyselý čisticí koncentrát pro mycí haly a keramické obklady rychle a účinně odstraňuje vodní kámen, tuk, zbytky mýdla a stopy rzi.
Pro hloubkové čištění a každodenní údržbu dlažebných mycích hal a mycích portálů vysokotlakými čističi nebo postřikovacími jednotkami: VehiclePro Washing Bay and Tile Cleaner RM 841 od společnosti Kärcher. Kyselý čisticí prostředek rychle a účinně odstraňuje odolné usazeniny vodního kamene, oleje, mastnoty a rzi, jakož i zbytky čisticích prostředků a vosku ze všech povrchů odolných vůči kyselinám. Příjemně vonící čisticí prostředek neobsahuje NTA, minerální oleje ani minerální uhlovodíky a povrchově aktivní látky v něm obsažené jsou biologicky odbouratelné v souladu s normou EEC 648/2004. Díky svým vlastnostem rychlého oddělování oleje od vody je RM 841 také snadno oddělitelný.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hmotnost (kg)
|21,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 240 x 390
Vlastnosti
- Účinný, kyselý čistič pro mycí haly a portály mycích linek
- Odstraňuje rychle a efektivně vodní kámen, olej, rez a zbytky čisticích prostředků
- Odstraňuje spolehlivě silně ulpívající vodní kámen
- Vhodné pro hloubkové čištění a pravidelnou údržbu
- Rychle účinný
- Příjemná, svěží vůně
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- mycí linky a mycí haly