VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l

Nový prostředek pro ošetřování vozů se speciální ošetřující recepturou umožňuje dlouho trvající konzervaci voskem. Ošetřuje vůz a chrání ho před nečistotami ze silnic, hmyzem, kyselým deštěm a dalšími vlivy. Konformní s VDA (Verband der Automobilindustrie e. V.).

VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 je maximálně účinný přípravek pro péči o vozidla v myčkách s možností programu "konzervace vosku". Speciální pečující složení zajišťuje konzervaci vosku trvající až 6 měsíců, která účinně chrání lak vozidla před znečištěním vozovky, zbytky hmyzu, kyselými dešti, silniční solí a dalšími vlivy prostředí, které poškozují lak. Vosk zároveň vytváří brilantní vysoký lesk, aniž by zanechával zbytky na skleněných plochách nebo lepil mycí kartáče a trysky systému. Polish Plus RM 831 navíc funguje při jakékoli tvrdosti vody, neobsahuje minerální oleje, minerální uhlovodíky a je v souladu s VDA. Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku jsou navíc ekologicky odbouratelné podle EHS 648/2004.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 4
Hmotnost (kg) 10
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Vosk pro dlouhodobou konzervaci a vysoký lesk pro mycí linky s programovou opcí „voskování"
  • Chrání účinně lak před silničními nečistotami, kyselým deštěm, hmyzem, posypovou solí v zimě a ostatními vlivy životního prostředí
  • Konzervuje až na dobu 6 měsíců
  • Vytváří dokonalý a zářivý vysoký lesk
  • Působí účinně při každé tvrdosti vody
  • Nezanechává na sklech vozidel žádné stopy
  • Nedochází ke slepení mycích kartáčů a ucpání trysek
  • V souladu s VDA
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • osobní automobily
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství