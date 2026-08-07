VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
Nový prostředek pro ošetřování vozů se speciální ošetřující recepturou umožňuje dlouho trvající konzervaci voskem. Ošetřuje vůz a chrání ho před nečistotami ze silnic, hmyzem, kyselým deštěm a dalšími vlivy. Konformní s VDA (Verband der Automobilindustrie e. V.).
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 je maximálně účinný přípravek pro péči o vozidla v myčkách s možností programu "konzervace vosku". Speciální pečující složení zajišťuje konzervaci vosku trvající až 6 měsíců, která účinně chrání lak vozidla před znečištěním vozovky, zbytky hmyzu, kyselými dešti, silniční solí a dalšími vlivy prostředí, které poškozují lak. Vosk zároveň vytváří brilantní vysoký lesk, aniž by zanechával zbytky na skleněných plochách nebo lepil mycí kartáče a trysky systému. Polish Plus RM 831 navíc funguje při jakékoli tvrdosti vody, neobsahuje minerální oleje, minerální uhlovodíky a je v souladu s VDA. Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku jsou navíc ekologicky odbouratelné podle EHS 648/2004.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnost (kg)
|10
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- Vosk pro dlouhodobou konzervaci a vysoký lesk pro mycí linky s programovou opcí „voskování"
- Chrání účinně lak před silničními nečistotami, kyselým deštěm, hmyzem, posypovou solí v zimě a ostatními vlivy životního prostředí
- Konzervuje až na dobu 6 měsíců
- Vytváří dokonalý a zářivý vysoký lesk
- Působí účinně při každé tvrdosti vody
- Nezanechává na sklech vozidel žádné stopy
- Nedochází ke slepení mycích kartáčů a ucpání trysek
- V souladu s VDA
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- osobní automobily
- mytí užitkových vozů