VehiclePro Klear!Disky RM 896, 10l

Extrémně účinný prémiový čistič ráfků pro všechny lakované hliníkové a ocelové ráfky. Vysoce koncentrovaný, alkalický a zároveň šetrný k materiálům.

VehiclePro Klear!Rim RM 896 je prémiový čistič ráfků od společnosti Kärcher pro snadné odstranění i těch nejodolnějších nečistot při mytí vozidel. Vysoce koncentrovaný čistič z řady Kärcher Klear!Line, vhodný pro použití v mycích linkách, rychle, spolehlivě a vysoce účinně odstraňuje zbytky brzdového prachu, opotřebení pneumatik, vodního kamene a posypové soli. Tento prémiový produkt chránící materiál nepoškozuje povrchové úpravy hliníkových a ocelových ráfků, neopracovaných betonových podlah ani ocelových podběhů kol. Kromě toho je VehiclePro Klear!Rim RM 896 s čisticím výkonem přibližně 400 ráfků na litr velmi úsporný a z více než 90 % biologicky odbouratelný – povrchově aktivní látky v souladu s EEC 648/2004.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost (kg) 10,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 287 x 150 x 329
Vlastnosti
  • Vysoce účinný čistič disků
  • Odstraňuje spolehlivě prach z brzd, oděr pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté skvrny
  • Šetrný k materiálům
  • Nenapadá betonové podlahy bez povrchové úpravy a ocelové silniční zátarasy.
  • Rychle účinný
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Více než z 90 % biologicky odbouratelný
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Vysoce koncentrovaný
VehiclePro Klear!Disky RM 896, 10l
VehiclePro Klear!Disky RM 896, 10l
VehiclePro Klear!Disky RM 896, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • čištění disků
Příslušenství