VehiclePro Klear!Disky RM 896, 10l
Extrémně účinný prémiový čistič ráfků pro všechny lakované hliníkové a ocelové ráfky. Vysoce koncentrovaný, alkalický a zároveň šetrný k materiálům.
VehiclePro Klear!Rim RM 896 je prémiový čistič ráfků od společnosti Kärcher pro snadné odstranění i těch nejodolnějších nečistot při mytí vozidel. Vysoce koncentrovaný čistič z řady Kärcher Klear!Line, vhodný pro použití v mycích linkách, rychle, spolehlivě a vysoce účinně odstraňuje zbytky brzdového prachu, opotřebení pneumatik, vodního kamene a posypové soli. Tento prémiový produkt chránící materiál nepoškozuje povrchové úpravy hliníkových a ocelových ráfků, neopracovaných betonových podlah ani ocelových podběhů kol. Kromě toho je VehiclePro Klear!Rim RM 896 s čisticím výkonem přibližně 400 ráfků na litr velmi úsporný a z více než 90 % biologicky odbouratelný – povrchově aktivní látky v souladu s EEC 648/2004.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnost (kg)
|10,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|287 x 150 x 329
Vlastnosti
- Vysoce účinný čistič disků
- Odstraňuje spolehlivě prach z brzd, oděr pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté skvrny
- Šetrný k materiálům
- Nenapadá betonové podlahy bez povrchové úpravy a ocelové silniční zátarasy.
- Rychle účinný
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Více než z 90 % biologicky odbouratelný
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Vysoce koncentrovaný
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- čištění disků