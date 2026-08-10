VehiclePro Klear!Kartáče RM 891, 10l
RM 891 Klear! Brush: vysoce koncentrované, rychleschnoucí kartáčový šampon pro intenzivní a přitom šetrné čištění. Podporuje samočištění a prodlužuje životnost kartáčů. Vyhovuje VDA.
Náš VehiclePro RM 891 Klear!Brush je vysoce účinný kartáčový šampon s hydrofobním účinkem pro nejlepší možné výsledky čištění a sušení při mytí osobních a užitkových vozidel v mycích linkách. Zvyšuje schopnost klouzání kartáčů, což pomáhá chránit lak a také podporuje samočisticí proces kartáčů, udržuje jejich hodnotu a udrží je déle funkční. Šampon s velmi vysokou výtěžností, mycí linka je schopna vyčistit až 200 vozů na každý litr, což z něj činí obzvláště ekonomickou volbu. RM 891 lze v případě potřeby použít také jako aktivní pěnu. Je v souladu s VDA a rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje. Povrchově aktivní látky obsažené ve složení jsou biologicky odbouratelné podle OECD.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|11
|Hmotnost (kg)
|10,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|287 x 150 x 329
Vlastnosti
- Efektivní čisticí kartáčovací šampon pro mytí osobní a užitkových vozů
- Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
- Hydrofonickým účinkem připravuje dokonalý výsledek sušení
- Zajistěte optimální vlastnosti klouzání kartáče
- Vysoce koncentrovaný
- V souladu s VDA
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Oblasti použití
- Auta
- mytí užitkových vozů