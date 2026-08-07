VehiclePro Klear!Kartáče RM 891, 200l

RM 891 Klear! Brush: vysoce koncentrované, rychleschnoucí kartáčový šampon pro intenzivní a přitom šetrné čištění. Podporuje samočištění a prodlužuje životnost kartáčů. Vyhovuje VDA.

Náš VehiclePro RM 891 Klear!Brush je vysoce účinný kartáčový šampon s hydrofobním účinkem pro nejlepší možné výsledky čištění a sušení při mytí osobních a užitkových vozidel v mycích linkách. Zvyšuje schopnost klouzání kartáčů, což pomáhá chránit lak a také podporuje samočisticí proces kartáčů, udržuje jejich hodnotu a udrží je déle funkční. Šampon s velmi vysokou výtěžností, mycí linka je schopna vyčistit až 200 vozů na každý litr, což z něj činí obzvláště ekonomickou volbu. RM 891 lze v případě potřeby použít také jako aktivní pěnu. Je v souladu s VDA a rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje. Povrchově aktivní látky obsažené ve složení jsou biologicky odbouratelné podle OECD.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 200
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 11
Hmotnost včetně obalu (kg) 214
Vlastnosti
  • Efektivní čisticí kartáčovací šampon pro mytí osobní a užitkových vozů
  • Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
  • Hydrofonickým účinkem připravuje dokonalý výsledek sušení
  • Zajistěte optimální vlastnosti klouzání kartáče
  • Vysoce koncentrovaný
  • V souladu s VDA
VehiclePro Klear!Kartáče RM 891, 200l
VehiclePro Klear!Kartáče RM 891, 200l
VehiclePro Klear!Kartáče RM 891, 200l
VehiclePro Klear!Kartáče RM 891, 200l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Auta
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství