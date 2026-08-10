VehiclePro Klear!Lesk RM 894, 10l

VehiclePro Klear!Glow RM 894: pro vynikající ochranu laku před vnějšími vlivy. Se speciálním lesklým efektem a dlouhodobou ochranou při nízké spotřebě. V souladu s normou VDA.

VehiclePro Klear!Glow RM 894 od společnosti Kärcher je vysoce koncentrovaný, extrémně úsporný a VDA-kompatibilní voskový přípravek pro péči o osobní a užitková vozidla, určený pro použití v mycích linkách a samoobslužných mycích systémech. Účinný vosk vytváří vysoce lesklou ochrannou vrstvu, která chrání lak před škodlivými vlivy prostředí až po dobu 8 následujících mytí. Speciální složení vede k úpravě povrchu, která umožňuje lepší odraz světla a tím i trvale lesklou ochrannou vrstvu. Kromě toho vosk díky svým hydrofobním účinkům zajišťuje vynikající výsledky sušení a s výtěžností přibližně 100 automobilů na litr také představuje maximální úsporu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 4
Hmotnost (kg) 10,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 287 x 150 x 329
Vlastnosti
  • Efektivní vosk pro použití v mycích zařízeních vozidel a samoobslužných mycích zařízeních
  • Účinně chrání až 8 praní
  • Vytváří vysoce lesklý povrch
  • Vynikající výsledek sušení
  • Hydrofonickým účinkem připravuje dokonalý výsledek sušení
  • Úprava povrchu umožňuje lepší odraz světla pro dlouhotrvající lesklý ochranný film
  • Vysoce koncentrovaný
  • V souladu s VDA
VehiclePro Klear!Lesk RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Lesk RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Lesk RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Lesk RM 894, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Auta
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství