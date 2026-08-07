VehiclePro Klear!Lesk RM 894, 20l
Vosk RM 894 pro vynikající ochranu laku před vnějšími vlivy. Se speciálním efektem lesku a dlouhotrvající konzervací při nízké spotřebě. VDA kompatibilní.
VehiclePro Klear!Glow RM 894 od společnosti Kärcher je vysoce koncentrovaný, extrémně úsporný a VDA-kompatibilní voskový přípravek pro péči o osobní a užitková vozidla, určený pro použití v mycích linkách a samoobslužných mycích systémech. Účinný vosk vytváří vysoce lesklou ochrannou vrstvu, která chrání lak před škodlivými vlivy prostředí až po dobu 8 následujících mytí. Speciální složení vede k úpravě povrchu, která umožňuje lepší odraz světla a tím i trvale lesklou ochrannou vrstvu. Kromě toho vosk díky svým hydrofobním účinkům zajišťuje vynikající výsledky sušení a s výtěžností přibližně 100 automobilů na litr také představuje maximální úsporu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|21
Vlastnosti
- Efektivní vosk pro použití v mycích zařízeních vozidel a samoobslužných mycích zařízeních
- Účinně chrání až 8 praní
- Vytváří vysoce lesklý povrch
- Vynikající výsledek sušení
- Hydrofonickým účinkem připravuje dokonalý výsledek sušení
- Úprava povrchu umožňuje lepší odraz světla pro dlouhotrvající lesklý ochranný film
- Vysoce koncentrovaný
- V souladu s VDA
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- Auta
- mytí užitkových vozů