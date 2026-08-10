VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 10l

Klear! Foam RM 892: vynikající tvorba pěny. Vysoké vlastnosti odstraňování nečistot, snadné opláchnutí, kompatibilní s pomocnými sušicími prostředky a vosky. Vyhovuje VDA a je šetrný k laku.

Při použití v mycích systémech vozidel přesvědčí naše aktivní pěna VehiclePro Klear!Foam RM 892 nejvyšší výtěžností, nejnižším dávkováním a velmi dobrými čisticími výsledky. Vysoce koncentrovaný pěnový čisticí prostředek spolehlivě odstraňuje olej, mastnotu a minerální nečistoty a zároveň zvyšuje kluzné vlastnosti kartáčů - pro obzvláště šetrné čištění osobních a užitkových vozidel. Kromě toho vytváří stabilní a snadno smývatelný pěnovou vrstvu s vysokou schopností přenášet nečistoty a díky hydrofobnímu efektu připravuje dokonalý výsledek schnutí. Klear!Foam RM 892 lze po úpravě dávkování použít jako pěnovou sprchu, stěnu a také jako šampon na kartáče. Obsažené povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné v souladu s OECD, a proto jsou šetrné k životnímu prostředí.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 10
Hmotnost (kg) 10,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 287 x 150 x 329
Vlastnosti
  • Pěnivý kartáčový šampon pro mytí osobních vozidel
  • Odstraňuje bez problémů oleje, tuky a minerální nečistoty
  • Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
  • Vytváří stabilní účinnou pěnovou přikrývku
  • Hydrofonickým účinkem připravuje dokonalý výsledek sušení
  • speciální látky podporují dlouhodobou ochranu povrchu vozidla
  • Vysoce koncentrovaný
  • V souladu s VDA
VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Auta
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství