VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 20l

Má vynikající pěnivé vlastnosti a účinně odstraňuje nečistoty. Snadno se oplachuje a je kompatibilní s vysoušecími prostředky a vosky. VDA kompatibilní a šetrný k laku.

Při použití v mycích systémech vozidel přesvědčí naše aktivní pěna VehiclePro Klear!Foam RM 892 nejvyšší výtěžností, nejnižším dávkováním a velmi dobrými čisticími výsledky. Vysoce koncentrovaný pěnový čisticí prostředek spolehlivě odstraňuje olej, mastnotu a minerální nečistoty a zároveň zvyšuje kluzné vlastnosti kartáčů - pro obzvláště šetrné čištění osobních a užitkových vozidel. Kromě toho vytváří stabilní a snadno smývatelný pěnovou vrstvu s vysokou schopností přenášet nečistoty a díky hydrofobnímu efektu připravuje dokonalý výsledek schnutí. Klear!Foam RM 892 lze po úpravě dávkování použít jako pěnovou sprchu, stěnu a také jako šampon na kartáče. Obsažené povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné v souladu s OECD, a proto jsou šetrné k životnímu prostředí.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 10
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,1
Vlastnosti
  • Pěnivý kartáčový šampon pro mytí osobních vozidel
  • Odstraňuje bez problémů oleje, tuky a minerální nečistoty
  • Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
  • Vytváří stabilní účinnou pěnovou přikrývku
  • Hydrofonickým účinkem připravuje dokonalý výsledek sušení
  • speciální látky podporují dlouhodobou ochranu povrchu vozidla
  • Vysoce koncentrovaný
  • V souladu s VDA
VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Auta
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství