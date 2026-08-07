VehiclePro Klear!Pěna RM 892, 20l
Má vynikající pěnivé vlastnosti a účinně odstraňuje nečistoty. Snadno se oplachuje a je kompatibilní s vysoušecími prostředky a vosky. VDA kompatibilní a šetrný k laku.
Při použití v mycích systémech vozidel přesvědčí naše aktivní pěna VehiclePro Klear!Foam RM 892 nejvyšší výtěžností, nejnižším dávkováním a velmi dobrými čisticími výsledky. Vysoce koncentrovaný pěnový čisticí prostředek spolehlivě odstraňuje olej, mastnotu a minerální nečistoty a zároveň zvyšuje kluzné vlastnosti kartáčů - pro obzvláště šetrné čištění osobních a užitkových vozidel. Kromě toho vytváří stabilní a snadno smývatelný pěnovou vrstvu s vysokou schopností přenášet nečistoty a díky hydrofobnímu efektu připravuje dokonalý výsledek schnutí. Klear!Foam RM 892 lze po úpravě dávkování použít jako pěnovou sprchu, stěnu a také jako šampon na kartáče. Obsažené povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné v souladu s OECD, a proto jsou šetrné k životnímu prostředí.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|10
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|21,1
Vlastnosti
- Pěnivý kartáčový šampon pro mytí osobních vozidel
- Odstraňuje bez problémů oleje, tuky a minerální nečistoty
- Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
- Vytváří stabilní účinnou pěnovou přikrývku
- Hydrofonickým účinkem připravuje dokonalý výsledek sušení
- speciální látky podporují dlouhodobou ochranu povrchu vozidla
- Vysoce koncentrovaný
- V souladu s VDA
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Oblasti použití
- Auta
- mytí užitkových vozů