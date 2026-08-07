VehiclePro Klear!Pěnové Leštidlo RM 837, 20 l, 20l
Pěnová politura: zřetelně viditelná, dlouhodobá konzervace s opravným účinkem. Chrání povrch před vnějšími vlivy prostředí. Navíc zvyšuje lesk. S extraktem květu z lotosu.
Dlouhodobý konzervační prostředek VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 od společnosti Kärcher speciálně vyvinutý pro myčky s možností programu "Foam Polish" (Pěnové lěštění). Vysoce účinný ošetřující přípravek s extraktem z lotosového květu a opravným účinkem vytváří zářivý vysoký lesk a zároveň účinně chrání lak před znečištěním od silnice, zbytky hmyzu, kyselými dešti, silniční solí a dalšími vlivy prostředí, které poškozují lak. Spolehlivě funguje při všech tvrdostech vody, konzervuje bez mezi sušení až po dobu 6 po sobě následujících mytí vozidla, aniž by zanechával zbytky na skleněných plochách nebo lepil mycí kartáče a trysky systému. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 je v souladu s VDA, obsahuje pouze povrchově aktivní látky, které jsou biologicky odbouratelné podle EHS 648/2004, a navíc neobsahuje minerální oleje a minerální uhlovodíky.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|20,8
Vlastnosti
- Dlouhodobá ochrana a lesklý vosk pro myčky aut s možností programu „Foam Polish“
- Vytváří dokonalý a zářivý vysoký lesk
- Chrání účinně lak před silničními nečistotami, kyselým deštěm, hmyzem, posypovou solí v zimě a ostatními vlivy životního prostředí
- Ochrana vydrží až 6 praní
- Ochrana bez mezisušení
- Působí účinně při každé tvrdosti vody
- Nezanechává na sklech vozidel žádné stopy
- Nedochází ke slepení mycích kartáčů a ucpání trysek
- V souladu s VDA
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- osobní automobily