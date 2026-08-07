VehiclePro Klear!Pěnové Leštidlo RM 837, 20 l, 20l

Pěnová politura: zřetelně viditelná, dlouhodobá konzervace s opravným účinkem. Chrání povrch před vnějšími vlivy prostředí. Navíc zvyšuje lesk. S extraktem květu z lotosu.

Dlouhodobý konzervační prostředek VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 od společnosti Kärcher speciálně vyvinutý pro myčky s možností programu "Foam Polish" (Pěnové lěštění). Vysoce účinný ošetřující přípravek s extraktem z lotosového květu a opravným účinkem vytváří zářivý vysoký lesk a zároveň účinně chrání lak před znečištěním od silnice, zbytky hmyzu, kyselými dešti, silniční solí a dalšími vlivy prostředí, které poškozují lak. Spolehlivě funguje při všech tvrdostech vody, konzervuje bez mezi sušení až po dobu 6 po sobě následujících mytí vozidla, aniž by zanechával zbytky na skleněných plochách nebo lepil mycí kartáče a trysky systému. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 je v souladu s VDA, obsahuje pouze povrchově aktivní látky, které jsou biologicky odbouratelné podle EHS 648/2004, a navíc neobsahuje minerální oleje a minerální uhlovodíky.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 5
Hmotnost včetně obalu (kg) 20,8
Vlastnosti
  • Dlouhodobá ochrana a lesklý vosk pro myčky aut s možností programu „Foam Polish“
  • Vytváří dokonalý a zářivý vysoký lesk
  • Chrání účinně lak před silničními nečistotami, kyselým deštěm, hmyzem, posypovou solí v zimě a ostatními vlivy životního prostředí
  • Ochrana vydrží až 6 praní
  • Ochrana bez mezisušení
  • Působí účinně při každé tvrdosti vody
  • Nezanechává na sklech vozidel žádné stopy
  • Nedochází ke slepení mycích kartáčů a ucpání trysek
  • V souladu s VDA
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
VehiclePro Klear!Pěnové Leštidlo RM 837, 20 l, 20l
VehiclePro Klear!Pěnové Leštidlo RM 837, 20 l, 20l
VehiclePro Klear!Pěnové Leštidlo RM 837, 20 l, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • osobní automobily
Příslušenství