VehiclePro Klear! Předmytí RM 890, 10l
Klear!Prewash RM 890: alkalický detergent, který v mžiku odstraní nečistoty, mastnotu a hmyz. Splňuje normu VDA a je vhodný pro všechny systémy upravené vody a všechny stupně tvrdosti vody.
Vysoce účinný, ale šetrný k laku osobních a užitkových vozidel: vysoce koncentrovaný alkalický předčisticí prostředek VehiclePro Klear!PreWash RM 890 pro použití v mycích linkách na vozidla je obzvláště účinný při silném znečištění způsobeném zbytky hmyzu a spolehlivě uvolňuje mastnotu, olej a nečistoty způsobené emisemi. Díky tomu je tento čisticí prostředek z řady Klear! společnosti Kärcher důležitým doplňkem pro dosahování vynikajících výsledků čištění. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 je v souladu s normou VDA, funguje se všemi stupni tvrdosti vody a systémy upravené vody a s výtěžností až 100 automobilů na litr je zvláště ekonomický.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|12
|Hmotnost (kg)
|10,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|287 x 150 x 329
Vlastnosti
- Vysoce koncentrovaný
- Silný proti nečistotám, měkký na povrch
- Vytváří bez námahy vynikající výsledky čištění
- Působí účinně při každé tvrdosti vody
- spolehlivě rozpouští znečištění tukem, olejem a výfukem. Změkčuje kontaminaci hmyzem a spolehlivě ji rozpouští
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- osobní automobily