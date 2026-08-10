VehiclePro Klear!Sušení RM 893, 10l
Rychle rozbije vodní film, aby se minimalizovalo vytváření kapek na povrchu a poskytovaly se optimální výsledky sušení. Používejte střídmě, mrazuvzdorně (–10 ° C), v souladu s VDA.
Velmi úsporná vysoce urychlovač vysoušení VehiclePro Klear!Dry RM 893 je efektivním pomocníkem při sušení v mycích systémech vozidel, protože zajišťuje rychlé rozbití vodního filmu, a tím nejlepší výsledky sušení bez ohledu na tvrdost vody. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je v souladu s VDA a díky výtěžnosti 150 automobilů na litr je použití tohoto prostředku velmi ekonomické.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnost (kg)
|9,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|287 x 150 x 329
Vlastnosti
- Efektivní prostředek urychlující sušení pro používání v mycích linkách vozidel
- Lze ho navíc používat jako horký vosk pro konzervování vozidel
- Rychlé, velkoplošné narušení vodního filmu
- Vynikající výsledek sušení
- Působí účinně při každé tvrdosti vody
- účinně chrání až 4 praní
- V souladu s VDA
- Vysoce koncentrovaný
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
- Auta
- mytí užitkových vozů