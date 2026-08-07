VehiclePro Klear!Sušení RM 893, 20l

Urychluje vysoušení, zamezuje uchycování vody na povrchu. Zaručuje optimální výsledky sušení. Používejte střídmě. Prostředek je mrazuvzdorný (–10 °C) a kompatibilní s VDA.

Velmi úsporná vysoce urychlovač vysoušení VehiclePro Klear!Dry RM 893 je efektivním pomocníkem při sušení v mycích systémech vozidel, protože zajišťuje rychlé rozbití vodního filmu, a tím nejlepší výsledky sušení bez ohledu na tvrdost vody. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je v souladu s VDA a díky výtěžnosti 150 automobilů na litr je použití tohoto prostředku velmi ekonomické.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 4
Hmotnost včetně obalu (kg) 20,6
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek urychlující sušení pro používání v mycích linkách vozidel
  • Lze ho navíc používat jako horký vosk pro konzervování vozidel
  • Rychlé, velkoplošné narušení vodního filmu
  • Vynikající výsledek sušení
  • Působí účinně při každé tvrdosti vody
  • účinně chrání až 4 praní
  • V souladu s VDA
  • Vysoce koncentrovaný
VehiclePro Klear!Sušení RM 893, 20l
VehiclePro Klear!Sušení RM 893, 20l
VehiclePro Klear!Sušení RM 893, 20l
VehiclePro Klear!Sušení RM 893, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Auta
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství