VehiclePro Klear!Záře RM 895, 10l
VehiclePro Klear!Shine RM 895 pro dokonalý povrch a nejvyšší nároky vytváří působivý lesklý efekt a trvalou ochranu před vlivy prostředí. V souladu s normou VDA.
VehiclePro Klear!Shine RM 895 je špičkový vosk s dlouhodobou ochranou od společnosti Kärcher. Tento vosk, vyvinutý pro použití v mycích linkách a extrémně úsporný s až 125 vozidly na litr koncentrátu, splňuje i ty nejvyšší nároky. Vytváří dokonalý povrch s působivým leskem – bez ohledu na to, zda se používá tvrdá nebo měkká voda, a bez zanechání zbytků na oknech vozidla. Vysoce lesklý konzervační prostředek chrání lak až po 8 následných mycích cyklech, zajišťuje dlouhodobý efekt odkapávání na povrchu laku pro vynikající výsledky sušení a samozřejmě splňuje požadavky VDA.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnost (kg)
|9,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|287 x 150 x 329
Vlastnosti
- Vosk pro dlouhodobou konzervaci a vysoký lesk pro mycí linky s programovou opcí „voskování"
- Vytváří vysoce lesklý povrch
- Účinně chrání až 8 praní
- Vynikající výsledek sušení
- Působí účinně při každé tvrdosti vody
- Nezanechává na sklech vozidel žádné stopy
- V souladu s VDA
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
- Auta