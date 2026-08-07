VehiclePro Nástřikový Vosk RM 821 Classic, 20l

Tento tekutý vosk ve spreji dává vozidlům briliantní lesk a dlouhodobou ochranu. Není ovlivněn kvalitou vody, takže poskytuje neposkvrněný povrch bez potřeby sušení. VDA kompatibilní.

Ideální volba pro mytí automobilů, motocyklů bez možnosti sušení fénováním a pro použití s vysokotlakými čisticími prostředky: tekutý vosk VehiclePro Nástřikový Vosk RM 821 Classic je účinný vysoušeč a lze jej použít se všemi tvrdostmi vody, umožňuje bezproblémové schnutí povrchu a vytváří zrcadlově vysoký lesk. Laky osobních a užitkových automobilů a motocyklů jsou spolehlivě chráněny před vlivy okolního prostředí až po dobu jednoho měsíce. Nástřikový vosk je v souladu s VDA, neobsahuje minerální oleje a minerální uhlovodíky a povrchově aktivní látky v něm obsažené jsou biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 4
Hmotnost (kg) 19,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 230 x 430
Vlastnosti
  • Efektivní lesklý vysušovací prostředek pro používání v samoobslužných mycích boxech a vysokotlakých čističích.
  • Vytváří zrcadlový vysoký lesk
  • Osušení povrchu beze skvrn spolu s využitím osmózní vody
  • Chrání účinně až 1 měsíc
  • Lze ho používat s každou kvalitou vody
  • Působí účinně při každé tvrdosti vody
  • V souladu s VDA
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
VehiclePro Nástřikový Vosk RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Nástřikový Vosk RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Nástřikový Vosk RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Nástřikový Vosk RM 821 Classic, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
  • osobní automobily
Příslušenství