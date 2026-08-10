Ideální volba pro mytí automobilů, motocyklů bez možnosti sušení fénováním a pro použití s vysokotlakými čisticími prostředky: tekutý vosk VehiclePro Nástřikový Vosk RM 821 Classic je účinný vysoušeč a lze jej použít se všemi tvrdostmi vody, umožňuje bezproblémové schnutí povrchu a vytváří zrcadlově vysoký lesk. Laky osobních a užitkových automobilů a motocyklů jsou spolehlivě chráněny před vlivy okolního prostředí až po dobu jednoho měsíce. Nástřikový vosk je v souladu s VDA, neobsahuje minerální oleje a minerální uhlovodíky a povrchově aktivní látky v něm obsažené jsou biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004.