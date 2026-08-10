VehiclePro Pěnový čistič RM 838, 200l

Alkalický pěnový čistič RM 838 pro bezdotykové mytí vozidel odstraňuje bez problémů silné olejové a mastné nečistoty, hmyz a silniční prach. Šetrný k laku.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 200
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost včetně obalu (kg) 229,4
Vlastnosti
  • Účinný pěnový čistič pro bezdotykové mytí vozidel
  • rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku, saze, pryskyřici, hmyz a silniční nečistoty
  • zesílený výkon čištění díky integrovaným mikrokrystalům
  • mimořádně účinný díky objemné a dlouho přilnavé pěně s jemnými póry
  • Dokonale upravený pro použití pracovním nástavcem MultiApp
  • Bezkartáčové čištění zamezuje vzniku mikrorýh
  • Velmi šetrný k laku, ozdobným lištám a hliníkovým ráfkům
  • Vysoce efektivní
  • Velmi krátká doba působení
  • Příjemná, svěží vůně
  • V souladu s VDA
VehiclePro Pěnový čistič RM 838, 200l
VehiclePro Pěnový čistič RM 838, 200l
VehiclePro Pěnový čistič RM 838, 200l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
  • Z 20 Obsahuje limonen. Může způsobit alergické reakce.

Videa

Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
  • Čištění vozidla
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství