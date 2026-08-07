VehiclePro RM 811 Classic Autošampon, 200l
Koncentrovaný, vysoce aktivní šampon kompatibilní s voskem pro kartáčové mytí. Speciální kombinace účinných látek podporuje kluznost kartáčů a chrání povrch vozidla. Vyhovuje VDA.
VehiclePro RM 811 Classic je vhodný pro použití v myčkách vozidel a myčkách užitkových vozidel. Spolehlivě odstraňuje mastnotu, olej, nečistoty způsobené emisemi a typické silniční nečistoty a pomáhá kartáčům klouzat a zároveň snižuje jejich rychlost opětovného znečištění, takže mohou pracovat déle. Kromě toho lze RM 811 Classic použít také jako aktivní pěnu, která chrání lak vozidla. Ekonomický kartáčový šampon je schopen vyčistit až 100 vozů na každý litr a je navržen tak, aby pracoval s následnými voskovými produkty, aby se zabránilo tvorbě šmouh na laku. Povrchově aktivní látky obsažené ve složení jsou biologicky odbouratelné podle OECD. A co víc, rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|200
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|9
|Hmotnost (kg)
|203,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|218,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|580 x 580 x 970
Vlastnosti
- Efektivní čisticí kartáčovací šampon pro mytí osobní a užitkových vozů
- Odstraňuje spolehlivě nečistoty, jako jsou oleje, emise a hmyz
- Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
- Výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů
- Slučitelný s vosky a zabraňuje tak tvorbě šedého závoje na lakovaném povrchu
- V souladu s VDA
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P302 + P352b PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- osobní automobily
- mytí užitkových vozů