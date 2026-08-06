VehiclePro Sušicí prostředek RM 829 Classic, 20l
Prostředek urychlující sušení s ultrarychlým roztržením vodního filmu vytváří dlouho trvající a konzervující ochrannou vrstvu. Vhodný také pro měkkou a osmotickou vodu. Vyhovuje VDA.
Náš prostředek Urychlovač vysoušení RM 829 Classic je vhodný pro použití se všemi tvrdostmi vody pro mytí osobních a užitkových vozidel v mycích systémech pro vozidla. Účinný základní sušicí prostředek umožňuje rychlé rozbití vodního filmu na velké ploše, čímž zajišťuje velmi dobré výsledky sušení. Prostředek je rovněž v souladu s VDA, neobsahuje minerální oleje a minerální uhlovodíky a povrchově aktivní látky v něm obsažené jsou biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004. Vysoká výtěžnost až 70 aut na litr umožňuje mimořádně hospodárné použití.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|3
|Hmotnost (kg)
|20,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|21
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 237 x 430
Vlastnosti
- Efektivní prostředek urychlující sušení pro používání v mycích linkách vozidel
- Lze ho navíc používat jako horký vosk pro konzervování vozidel
- Rychlé, velkoplošné narušení vodního filmu
- Vynikající výsledek sušení
- Působí účinně při každé tvrdosti vody
- Zvlášť vhodný pro měkkou vodu, resp.vodu upravenou osmózou
- Chrání účinně až 1 měsíc
- V souladu s VDA
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Varování
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
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Oblasti použití
- osobní automobily
- mytí užitkových vozů