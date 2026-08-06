VehiclePro Sušicí prostředek RM 829 Classic, 20l

Prostředek urychlující sušení s ultrarychlým roztržením vodního filmu vytváří dlouho trvající a konzervující ochrannou vrstvu. Vhodný také pro měkkou a osmotickou vodu. Vyhovuje VDA.

Náš prostředek Urychlovač vysoušení RM 829 Classic je vhodný pro použití se všemi tvrdostmi vody pro mytí osobních a užitkových vozidel v mycích systémech pro vozidla. Účinný základní sušicí prostředek umožňuje rychlé rozbití vodního filmu na velké ploše, čímž zajišťuje velmi dobré výsledky sušení. Prostředek je rovněž v souladu s VDA, neobsahuje minerální oleje a minerální uhlovodíky a povrchově aktivní látky v něm obsažené jsou biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004. Vysoká výtěžnost až 70 aut na litr umožňuje mimořádně hospodárné použití.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 3
Hmotnost (kg) 20,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 21
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek urychlující sušení pro používání v mycích linkách vozidel
  • Lze ho navíc používat jako horký vosk pro konzervování vozidel
  • Rychlé, velkoplošné narušení vodního filmu
  • Vynikající výsledek sušení
  • Působí účinně při každé tvrdosti vody
  • Zvlášť vhodný pro měkkou vodu, resp.vodu upravenou osmózou
  • Chrání účinně až 1 měsíc
  • V souladu s VDA
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
VehiclePro Sušicí prostředek RM 829 Classic, 20l
VehiclePro Sušicí prostředek RM 829 Classic, 20l
VehiclePro Sušicí prostředek RM 829 Classic, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • osobní automobily
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství