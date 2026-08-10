Náš přípravek Top Care CP 950 je velmi účinný lesklý sušič pro použití v samoobslužných mycích systémech s výtěžností až 1 250 osobních automobilů na litr. Tento pomocný sušicí prostředek lze použít i s vysokotlakými čisticími prostředky a - bez ohledu na tvrdost a kvalitu vody - trvale a účinně podporuje zachování lesku laku osobních a užitkových vozidel a motocyklů. V kombinaci s osmotickou vodou zajišťuje sušení beze skvrn a je také v souladu s VDA. Obsažené povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné v souladu s OECD.