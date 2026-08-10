Vosk na auto CP 950 ASF, 20l

Tekutý vosk k nástřiku pro konzervaci a celkovou péči. Není citlivý na tvrdost vody a vytváří tak stabilní lesklý film. Celoplošně stáhne vodu a uschne beze šmouh a skvrn.

Náš přípravek Top Care CP 950 je velmi účinný lesklý sušič pro použití v samoobslužných mycích systémech s výtěžností až 1 250 osobních automobilů na litr. Tento pomocný sušicí prostředek lze použít i s vysokotlakými čisticími prostředky a - bez ohledu na tvrdost a kvalitu vody - trvale a účinně podporuje zachování lesku laku osobních a užitkových vozidel a motocyklů. V kombinaci s osmotickou vodou zajišťuje sušení beze skvrn a je také v souladu s VDA. Obsažené povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné v souladu s OECD.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 4
Hmotnost (kg) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 410
Vlastnosti
  • Efektivní lesklý vysušovací prostředek pro používání v samoobslužných mycích boxech a vysokotlakých čističích.
  • Vytváří zrcadlový vysoký lesk
  • Osušení povrchu beze skvrn spolu s využitím osmózní vody
  • Chrání účinně až 1 měsíc
  • Lze ho používat s každou kvalitou vody
  • Působí účinně při každé tvrdosti vody
  • V souladu s VDA
  • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Vosk na auto CP 950 ASF, 20l
Vosk na auto CP 950 ASF, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Videa

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Oblasti použití
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
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