Vosk na auto NANO RM 832 ASF, 20l
Tekutý perlový vosk se speciálními nanočásticemi pro použití v mycích stanicích, samoobslužných mycích systémech a vysokotlakých strojích. Sušička Nano shine rychle rozkládá vodní film a dosahuje velmi dobrých výsledků sušení. Vyhovuje VDA.
S prostředkem urychlující sušení NANO RM 832 Classic dosáhnete vynikajících výsledků sušení po mytí osobních a užitkových vozidel v mycích systémech. Účinný pomocný prostředek pro sušení lesku na bázi nanotechnologie rychle rozbíjí vodní film na velké ploše pro všechny tvrdosti vody, čímž nabízí vynikající sušení u povrchů s vysokým leskem. Nanostrukturovaná vrstva vytvořená v tomto procesu účinně chrání lak až po dobu jednoho měsíce. RM 832 Classic je vhodný i pro použití s vysokotlakými čisticími prostředky a umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků v kombinaci s naší aktivní mycí pěnou Nano RM s 816 Classic. Je v souladu s VDA a neobsahuje minerální oleje ani minerální uhlovodíky. Použité povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004. Díky výtěžnosti až 50 automobilů na litr je také velmi úsporný.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnost (kg)
|19,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|21,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 230 x 420
Vlastnosti
- efektivní lesklý vysušovací prostředek na základě nano technologie
- Rychlé, velkoplošné narušení vodního filmu
- Vynikající výsledek sušení
- Nejlepší výsledky v kombinaci s aktivním pěnovacím prostředkem NANO RM 816 ASF
- Působí účinně při každé tvrdosti vody
- Vytváří zrcadlový vysoký lesk
- Chrání účinně až 1 měsíc
- V souladu s VDA
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
- Z 20 Obsahuje limonen. Může způsobit alergické reakce.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
Produkty, které se již nevyrábí
- CB 1/23 Eco
- CB 1/23 basic
- CB 1/23 comfort
- CB 1/25 Eco
- CB 1/25 basic
- CB 1/25 comfort
- CB 1/28 Eco
- CB 1/28 basic
- CB 1/28 comfort
- CB 2/23 exclusive
- CB 2/25 exclusive
- CB 2/28 exclusive
- CB Flex/23
- CB Flex/25
- CB Flex/28
- CB Takt
- CW 5 Klean!Star iQ
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C *EU
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14 CX *EU
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Gas LPG
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/16-4 ST-GAS
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 M V2A *EU-I
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/18-4M
- HDS 9/18-4MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HDS-E 8/16-4M 24 KW
- HDS-E 8/16-4M 36 KW
- HWE 860
- TB 36
- TB 42
- TB 46
- TB 50
Oblasti použití
- osobní automobily
- mytí užitkových vozů