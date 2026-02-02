Vosk na auto NANO RM 832 ASF, 20l

Tekutý perlový vosk se speciálními nanočásticemi pro použití v mycích stanicích, samoobslužných mycích systémech a vysokotlakých strojích. Sušička Nano shine rychle rozkládá vodní film a dosahuje velmi dobrých výsledků sušení. Vyhovuje VDA.

S prostředkem urychlující sušení NANO RM 832 Classic dosáhnete vynikajících výsledků sušení po mytí osobních a užitkových vozidel v mycích systémech. Účinný pomocný prostředek pro sušení lesku na bázi nanotechnologie rychle rozbíjí vodní film na velké ploše pro všechny tvrdosti vody, čímž nabízí vynikající sušení u povrchů s vysokým leskem. Nanostrukturovaná vrstva vytvořená v tomto procesu účinně chrání lak až po dobu jednoho měsíce. RM 832 Classic je vhodný i pro použití s vysokotlakými čisticími prostředky a umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků v kombinaci s naší aktivní mycí pěnou Nano RM s 816 Classic. Je v souladu s VDA a neobsahuje minerální oleje ani minerální uhlovodíky. Použité povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné v souladu s EHS 648/2004. Díky výtěžnosti až 50 automobilů na litr je také velmi úsporný.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 4
Hmotnost (kg) 19,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 230 x 420
Vlastnosti
  • efektivní lesklý vysušovací prostředek na základě nano technologie
  • Rychlé, velkoplošné narušení vodního filmu
  • Vynikající výsledek sušení
  • Nejlepší výsledky v kombinaci s aktivním pěnovacím prostředkem NANO RM 816 ASF
  • Působí účinně při každé tvrdosti vody
  • Vytváří zrcadlový vysoký lesk
  • Chrání účinně až 1 měsíc
  • V souladu s VDA
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky
Vosk na auto NANO RM 832 ASF, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
  • Z 20 Obsahuje limonen. Může způsobit alergické reakce.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • osobní automobily
  • mytí užitkových vozů
Příslušenství