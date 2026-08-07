Vysokotlaké mytí RM 806, bez NTA, 200l

Tento čisticí koncentrát má vysoký účinek při uvolňování nečistot a odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty ze silnic, jako prach, olej, maziva, hmyz, pryskyřici ze stromů a hlínu. Bez NTA.

Univerzálně použitelný pro mytí automobilů, užitkových vozidel, kol a motorů, výkonný vysokotlaký mycí prostředek VehiclePro RM 806 pro použití na samoobslužných mycích stanicích. Ultra účinný vysokotlaký čisticí prostředek bez NTA rozpouští i ty nejodolnější zbytky oleje, mastnoty, bláta, hmyzu a mízy stromů. Rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje, zatímco povrchově aktivní látky, které obsahuje a které jsou biologicky odbouratelné v souladu s EEC 648/2004, pomáhají zajistit ekologické mytí vozidel. A co víc, koncentrát z řady VehiclePro Kärcher přesvědčí vysokou výtěžností až 60 mytí auta na litr.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 200
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost včetně obalu (kg) 235,8
Vlastnosti
  • Vysoce účinný vysokotlaký čisticí prostředek pro mytí vozidel
  • Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, mazacího tuku, pryskyřice, jílu a hmyzu
  • Rychle účinný
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Vysokotlaké mytí RM 806, bez NTA, 200l
Vysokotlaké mytí RM 806, bez NTA, 200l
Vysokotlaké mytí RM 806, bez NTA, 200l
Vysokotlaké mytí RM 806, bez NTA, 200l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
Příslušenství