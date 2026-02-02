Aktivní čistič RM 25, kyselý, 10l

Kyselý základní čisticí prostředek pro vysokotlaké čističe pro sanitární prostory. Odstraňuje usazeniny a povlaky z vodního kamene, rzi, pivního a mléčného kamene, tuku a bílkovin. Vhodný pro vnitřní čištění nádrží v potravinářství.

Kyselý čistič RM 25 lze díky svému širokému spektru účinnosti použít v mnoha aplikacích pro důkladné čištění vysokotlakými čističi. Čisticí prostředek bez námahy odstraňuje vodní kámen, rez, usazeniny pivního a mléčného kamene, stejně jako skvrny od tuku a bílků. Je proto ideální pro čištění interiéru nádrží v potravinářském průmyslu, pro hloubkové čištění chladírenských a chladírenských místností a také sanitárních prostor, jako jsou bazény nebo veřejné toalety na dálničních obslužných plochách, letištích nebo nádražích. Výkonná kombinace rychle čistících povrchově aktivních látek, kyseliny fosforečné a chlorovodíkové, stejně jako účinná antikorozní ochrana pro ochranu kovů, čistí dojírny a dojírny v zemědělství důkladně a bezpečně. Kromě toho lze RM 25 používat ve velmi malých množstvích a tím snižuje náklady na materiál na čištění.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 0,2
Hmotnost (kg) 10,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
  • Rozpouští silné nečistoty z vápenného kamene, rzi, tuku, bílkovin, pivního a mléčného kamene
  • Šetrný k materiálům
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
  • Z 20 Obsahuje but-2-yn-1,4-diol. Může vyvolat alergickou reakci.
Oblasti použití
  • čištění sudů
  • mléčná kuchyně
  • sanitární prostory
  • potravinářské cisterny
