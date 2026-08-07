Autošampon, prášek, RM 22, bez NTA, 20kg

Silný práškový šampon pro silné znečištění olejem, tukem a minerálními látkami. Nejlépe vhodný pro čištění motoru a mytí vozidel. Bez NTA.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (kg) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 12,7
Hmotnost (kg) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 20,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 540 x 640 x 120
Vlastnosti
  • Efektivní suchý šampon pro vysokotlaké čištění
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Rychle účinný
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje fosfáty
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Autošampon, prášek, RM 22, bez NTA, 20kg
Autošampon, prášek, RM 22, bez NTA, 20kg
Autošampon, prášek, RM 22, bez NTA, 20kg
Autošampon, prášek, RM 22, bez NTA, 20kg
Autošampon, prášek, RM 22, bez NTA, 20kg
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů