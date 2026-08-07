Autošampon, prášek, RM 22, bez NTA, 20kg
Silný práškový šampon pro silné znečištění olejem, tukem a minerálními látkami. Nejlépe vhodný pro čištění motoru a mytí vozidel. Bez NTA.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (kg)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|12,7
|Hmotnost (kg)
|20
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|20,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|540 x 640 x 120
Vlastnosti
- Efektivní suchý šampon pro vysokotlaké čištění
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Rychle účinný
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje fosfáty
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
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- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Oblasti použití
- transport a stroje
- mytí vozidel a motorů
- čištění dílů
- odmaštění povrchů