Desinfekční prostředek RM 735, 5l

Neutrální, efektivní, šetrný k materiálům: Dezinfekční prostředek RM 735 od společnosti Kärcher. S baktericidními (např. E. coli), kvasinkovými (např. C. albicans) a omezenými virucidními vlastnostmi (např. Koronavirus).

Ideální pro použití ve veřejných institucích, v hotelnictví a gastronomii, ve zdravotnictví a na mnoha dalších místech, náš tekutý dezinfekční prostředek RM 735 - testovaný v souladu s EN 14476 - je působivý díky své vysoké účinnosti v boji proti obzvláště široké škále patogenů, včetně nového koronaviru, SARS-CoV-2. Přes své významné baktericidní, kvasinkicidní a omezené virucidní vlastnosti je obzvláště šetrný k materiálům a může být dokonce použit na akrylové sklo (Plexiglas®), linoleum, PVC a eloxovaný hliník. Lze jej použít jako běžný sprej na utírání povrchů a také na větší plochy pomocí čisticího postřikovače, pračky, vysokotlakého čističe nebo PS 4/7 Bp Mister. Dezinfekční prostředek RM 735 je pH neutrální, neobsahuje žádné aldehydy, fenoly, alkohol ani chlór a nezanechává trvalý zápach.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,1
Vlastnosti
  • Všestranný povrchový dezinfekční prostředek
  • Účinné proti bakteriím (např. E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)
  • Působí proti bakteriím (např. salmonela, listeria)
  • Účinné proti kvasinkám (např. Candida albicans)
  • Účinné proti obaleným virům (např. koronaviry, HBV, HIV, H5N1, H1N1, Ebola)
  • Mimořádně šetrný k materiálům
  • Neutrální, diskrétní vůně
  • Bez vůní a barviv
Desinfekční prostředek RM 735, 5l
Desinfekční prostředek RM 735, 5l
Desinfekční prostředek RM 735, 5l
Desinfekční prostředek RM 735, 5l
Desinfekční prostředek RM 735, 5l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • mléčná kuchyně
  • dezinfekce ploch
  • pobytové místnosti a ošetřovny
  • fitness a wellness
  • sanitární prostory
Příslušenství