Odstraňovač tuků a bílkovin PressurePro RM 731, 5l

Odstraňuje silně ulpívající znečištění tukem, oleji, sazemi a bílkovinná znečištění z podlah, pracovních ploch, strojů atd.(zvláště vhodné pro používání v potravinářském odvětví). Jednoduchá manipulace a šetrný k materiálům. Smyvatelný beze zbytků.