Odstraňovač tuků a bílkovin PressurePro RM 731, 5l

Odstraňuje silně ulpívající znečištění tukem, oleji, sazemi a bílkovinná znečištění z podlah, pracovních ploch, strojů atd.(zvláště vhodné pro používání v potravinářském odvětví). Jednoduchá manipulace a šetrný k materiálům. Smyvatelný beze zbytků.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost (kg) 5,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 190 x 140 x 250
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • Vhodný pro čištění povrchů z nerezové oceli a keramiky
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Omyvatelný beze zbytků
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Odstraňovač tuků a bílkovin PressurePro RM 731, 5l
Odstraňovač tuků a bílkovin PressurePro RM 731, 5l
Odstraňovač tuků a bílkovin PressurePro RM 731, 5l
Odstraňovač tuků a bílkovin PressurePro RM 731, 5l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Videa

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Oblasti použití
  • mléčná kuchyně
  • čištění povrchů
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