Odvápňovač RM 101 ASF, 5l

Odvápňovací prostředek na bázi kyseliny chlorovodíkové, speciálně vyrobený pro hořáky ve vysokotlakých čističích. Uvolňuje i extrémně odolné zbytky vodního kamene a čisticích prostředků a zároveň chrání před korozí.

Odvápňovací prostředek je okamžitě účinný na všechny anorganické usazeniny: RM 101 rychle odstraní i nejodolnější zbytky vodního kamene a čisticích prostředků a zároveň nabízí trvalou ochranu proti korozi v částech vysokotlakých čističů pro studenou a horkou vodu. RM 101 dokáže obnovit výkon zavápněných topných spirál, a tím zvýšit průtok vody, snížit spotřebu energie při čištění a zlepšit celkový výkon jednotky.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost (kg) 5,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Servisní výrobek pro odstranění usazenin vodního kamene v topné spirále
  • Odstraňuje spolehlivě silně ulpívající vodní kámen
  • Rychle účinný
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • odmaštění, fosfátování
  • odmaštění povrchů
  • údržba zařízení, odvápnění teplovodních systémů.
