Pěnový čistič, kyselý RM 59, 20l

Bez námahy odstraňuje odolné usazeniny a povlaky jako vápenaté usazeniny, rez, mastnotu, bílkoviny, pivní kameny a mléčné kameny na dlaždicích a nádobách. Velmi stabilní pěnová pokrývka zajišťuje intenzivní čisticí účinek na všech površích.

Náš kyselý čistič PressurePro Pěnový čistič RM 59 je bez barviv a vůní a obsahuje účinnou kombinaci přírodních kyselin mravenčí a citronové, která spolehlivě odstraňuje i extrémně odolné znečištění při interakci s povrchově aktivními látkami zvyšujícími pěnu. Čistič k tomu vytváří stabilní pěnovou přikrývku (i na svislých plochách) s intenzivní čisticí silou, která se však snadno oplachuje. Zbytky mléčného a pivního kamene, rez, mastnota, bílkoviny, vápenaté usazeniny a další minerální znečištění nebo zbytky postřiků, například insekticidů, jsou odstraněny bez zanechání stop. S PressurePro RM 57, RM 58 a RM 59 nabízí Kärcher řadu pěnových čističů pro vysokotlaké aplikace v potravinářských provozech, gastronomických kuchyních, cateringu, jídelnách, velkokuchyních, řeznictvích, jatkách a pekárnách se shodou HACCP - certifikát od Institutu Fresenius. V závislosti na požadavcích a účelu použití jsou vhodné k čištění povrchů, stěn, podlah, transportních popruhů, strojů, přístrojů, boxů, potravinářských nádrží a sudů i chladírenských skladů.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 2
Hmotnost (kg) 21,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 22
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Pěnový čistič pro vysokotlaká zařízení
  • Rozpouští silné nečistoty z vápenného kamene, rzi, tuku, bílkovin, pivního a mléčného kamene
  • Šetrný k materiálům
  • Vytváří dlouho přetrvávající pěnový koberec
  • Velmi dobře se oplachuje
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Pěnový čistič, kyselý RM 59, 20l
Pěnový čistič, kyselý RM 59, 20l
Pěnový čistič, kyselý RM 59, 20l
Pěnový čistič, kyselý RM 59, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P302 + P352a PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • mléčná kuchyně
  • stěny, obklady
  • čištění povrchů
  • potravinářské cisterny
Příslušenství