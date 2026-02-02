Pěnový čistič, neutrální RM 57, 20l

Pěnový čisticí prostředek šetrný k materiálům, pro lehké znečištění oleji, tuky a bílkovinami. Stabilní pěnový povlak zvyšuje čisticí účinek a dá se dobře opláchnout.

Díky neutrální hodnotě pH a šetrným vlastnostem je náš Pěnový čistič PressurePro RM 57 vhodný pro důkladné, ale zároveň šetrné čištění prakticky všech povrchů. Tvoří stabilní pěnovou přikrývku s vynikajícím čisticím výkonem, kterou však lze snadno opláchnout. Spolehlivě odstraňuje typické znečištění v potravinářských provozech, například zbytky oleje, mastnoty, bílkovin, mouky, lepku, krupice, vína, džusu nebo piva. S PressurePro RM 57, RM 58 a RM 59 nabízí Kärcher řadu pěnových čističů pro vysokotlaké aplikace v potravinářských provozech, gastronomických kuchyních, cateringu, jídelnách, velkokuchyních, řeznictvích, jatkách a pekárnách se shodou HACCP - certifikát od Institutu Fresenius. V závislosti na požadavcích a účelu použití jsou vhodné k čištění povrchů, stěn, podlah, transportních popruhů, strojů, přístrojů, boxů, potravinářských nádrží a sudů i chladírenských skladů.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 6,7
Hmotnost (kg) 20,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Pěnový čistič pro vysokotlaká zařízení
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Mimořádně šetrný k materiálům díky neutrálnímu složení
  • Vytváří dlouho přetrvávající pěnový koberec
  • Velmi dobře se oplachuje
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P302 + P352b PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
Oblasti použití
  • mléčná kuchyně
  • čištění povrchů
  • velkokapacitní kuchyně
  • Čištění stájí
