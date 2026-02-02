Pressure Pro EXTRA RM 31 Odmašťovač, 10l

Vysoce koncentrovaný základní čisticí prostředek pro vysokotlaké čističe. Čistí velmi efektivně a v každém teplotním rozsahu silná znečištění jako je olej, tuk, tér, saze a pevné částice spalin.

Náš PressurePro Extra RM 31 Odmašťovač skutečně dostojí svému jménu a zdánlivě bez námahy rozpouští i ty nejodolnější oleje, mastnotu, dehet, saze a pryskyřici. Vysoce koncentrovaný vysokotlaký čisticí prostředek, který šetří náklady, lze použít ve všech teplotních rozsazích – včetně stupně páry při 150 °C – a nabízí silný čisticí účinek. Jako ideální hloubkový čistič vhodný pro mytí motorů a čištění dílů v dílnách nebo v zemědělských podnicích, zaujme i v jiných oblastech, například při čištění fasád, při odstraňování nečistot způsobených emisemi, ptačím trusem nebo zbytky hmyzu a lze jej použít i pro čištění vnitřku nádrží v potravinářském průmyslu. PressurePro RM 31 neobsahuje silikony, rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje a zanechává za sebou příjemně svěží vůni.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost (kg) 11,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 190 x 307
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
  • Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Příjemná, svěží vůně
  • Neobsahuje fosfáty
  • Neobsahuje silikon
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Pressure Pro EXTRA RM 31 Odmašťovač, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • Čištění stájí
  • čištění sudů
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
  • potravinářské cisterny
  • Čištění fasád
