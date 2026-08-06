Pressure Pro EXTRA RM 31 Odmašťovač, 200l
Vysoce koncentrovaný základní čisticí prostředek pro vysokotlaké čističe. Čistí velmi efektivně a v každém teplotním rozsahu silná znečištění jako je olej, tuk, tér, saze a pevné částice spalin.
Náš PressurePro Extra RM 31 Odmašťovač skutečně dostojí svému jménu a zdánlivě bez námahy rozpouští i ty nejodolnější oleje, mastnotu, dehet, saze a pryskyřici. Vysoce koncentrovaný vysokotlaký čisticí prostředek, který šetří náklady, lze použít ve všech teplotních rozsazích – včetně stupně páry při 150 °C – a nabízí silný čisticí účinek. Jako ideální hloubkový čistič vhodný pro mytí motorů a čištění dílů v dílnách nebo v zemědělských podnicích, zaujme i v jiných oblastech, například při čištění fasád, při odstraňování nečistot způsobených emisemi, ptačím trusem nebo zbytky hmyzu a lze jej použít i pro čištění vnitřku nádrží v potravinářském průmyslu. PressurePro RM 31 neobsahuje silikony, rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje a zanechává za sebou příjemně svěží vůni.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|200
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|14
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|235
Vlastnosti
- Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
- Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Příjemná, svěží vůně
- Neobsahuje fosfáty
- Neobsahuje silikon
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
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- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Oblasti použití
- transport a stroje
- Čištění stájí
- čištění sudů
- mytí vozidel a motorů
- čištění dílů
- odmaštění povrchů
- potravinářské cisterny
- Čištění fasád